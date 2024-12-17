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Crucial прекратила производство очень популярных SSD серии MX500

Бренд Crucial компании Micron прекратил производство твердотельных накопителей популярной серии MX500. SSD этой серии выпускались почти 7 лет и были крайне популярны среди пользователей. Устройства предлагались в формфакторе 2,5 дюймов и M.2 2280, в обоих случаях с интерфейсом SATA III.

Источник изображения: Crucial

Источник изображения: Crucial

Накопители Crucial MX500 продолжали пользоваться высокой популярностью в течение последних лет благодаря чрезвычайно низкому соотношению цены за 1 Гбайт пространства и разумному уровню производительности. Однако рынок не стоял на месте. Появились дешёвые твердотельные NVMe-накопители на базе флеш-памяти 3D QLC NAND, количество слотов M.2 NVMe на современных материнских платах увеличилось, а количество портов SATA III сократилось. Всё это, видимо, заставило Crucial принять решение о прекращении производства серии SSD MX500.

Накопители Crucial MX500 по-прежнему встречаются в продаже в версиях объёмом до 4 Тбайт. Однако их стоимость сопоставима с более производительными NVMe-накопителями стандарта PCIe 3.0 и даже PCIe 4.0 на базе флеш-памяти QLC NAND. Например, Crucial P3 Plus. Более того, стоимость накопителя P3 Plus объёмом 4 Тбайт сейчас ниже, чем цена MX500 того же объёма, но при значительно более низкой производительности.

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Теги: crucial, ssd, sata iii, твердотельный накопитель
crucial, ssd, sata iii, твердотельный накопитель
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