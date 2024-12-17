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Поиск Google научился анализировать любые файлы и отвечать на вопросы по содержимому

Поисковая машина Google готова предложить пользователям новый сервис — поиск по документу, который можно будет загрузить с локальной машины. Соответствующая функция обнаружена прямо в поисковой строке.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Механизм работы новой функции продемонстрировал пользователь соцсети X Хушал Бхервани (Khushal Bherwani). В поисковой строке Google появилась кнопка с изображением скрепки — рядом с кнопками голосового поиска и «Объектива». Нажатием на кнопку с изображением скрепки пользователь загружает в Google файл со своего компьютера, после чего поисковая система предлагает «спросить о файле что угодно» прямо в поисковой строке.

Источник изображения: x.com/b4k_khushal

Источник изображения: x.com/b4k_khushal

Схожим образом работает поиск по документам в ChatGPT — здесь пользователи также могут загружать файлы и задавать о них вопросы; аналогичная возможность есть у чат-бота Google Gemini, но чтобы ей воспользоваться, потребуется платная подписка Gemini Advanced. Появление этой функции в бесплатной поисковой машине, с одной стороны, повысит её ценность в глаза пользователей; с другой, может вызвать некоторые сомнения по поводу защиты данных — при загрузке файлов с конфиденциальной информацией действительно лучше быть осмотрительнее.

Пока нет ясности, каков масштаб данного эксперимента, и есть ли у этой функции шанс на широкое развёртывание. Неизвестно также, ограничится ли Google веб-интерфейсом или добавит возможность анализа локальных файлов в мобильное приложение.

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Теги: google, поиск, файл
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