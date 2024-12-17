Улицы Китая начал патрулировать робокоп-колобок — он умеет плавать и ловить нарушителей сетью

Китайская компания Logon Technology создала робота-полицейского для преследования нарушителей. Робот в виде шара представляет собой 125-кг моноколесо, которое разгоняется до 35 км/ч за 2,5 с. Робот способен сбить с ног и даже поймать нарушителя в сети выстрелом из бортового оружия.

Робот Rotunbot RT-G начал тестироваться компанией в коммерческой зоне города Вэньчжоу, расположенного в провинции Чжэцзян на юго-восточном побережье Китая, в процессе совместного патрулирования местности с полицейскими. На видео один из патрульных управляет роботом при совместном передвижении. В то же время на кадрах зафиксирован момент самостоятельных действий робота при сближении с преступником и движении по пересечённой местности.

Rotunbot RT-G может свободно преодолевать водные преграды. Он плавающий и герметичный. Устройство выдерживает падение с высоты полуметра и способно скатываться по лестнице вниз (но вот подниматься, скорее всего, не сможет). При контакте со злоумышленником робот подаёт предупреждающие сигналы, может выпустить струю слезоточивого газа или выстрелить сетью. Наконец, столкновение с ним на скорости 30 км/ч и даже ниже вряд ли оставит кого-то равнодушным. По заверениям разработчика, робот способен различать препятствия и людей, чтобы не задеть случайных свидетелей или предметы обстановки.