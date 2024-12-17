GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию»

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «возможности нейронной визуализации». Такое заявление сделала компания Inno3D, один из ключевых партнёров компании Nvidia, сообщивший о своём участии на выставке CES 2025 в начале следующего месяца, где ожидается анонс новых видеокарт.
Компания не стала прямо указывать, что речь идёт именно о моделях видеокарт GeForce RTX 5000. Однако это становится очевидно из заявления производителя о том, что «на выставке CES 2025 будут представлены новые модели ускорителей». Производитель также уточнил, что анонса ждут новые модели карт в её фирменных исполнениях iChill Frostbite (с СЖО), iChill X3, X3, Twin X2, а также в совершенно новом исполнении Small Form Factor. В последнем случае речь идёт о компактных моделях, что свою очередь намекает на возможный анонс компанией Nvidia не только старших видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 с большим показателем TDP, но и младших моделей.
Inno3D в своём заявлении отмечает, что нас ждут:
- Продвинутая технология Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая предложит улучшенное качество изображения и более высокую частоту кадров;
- Улучшенная трассировка лучей: улучшенные ядра RT для обеспечения более реалистичного освещения, теней и отражений в играх;
- Графика с ИИ-ускорением: улучшенная производительность в задачах с поддержкой ИИ и лучшая интеграция ИИ в игровые и рабочие процессы создания контента;
- Возможности нейронного рендеринга: революционный подход к обработке и отображению графики;
- Улучшенная энергоэффективность с ИИ: более эффективное энергопотребление, использование ИИ для оптимизации энергопотребления и управления температурой;
- Улучшенное масштабирование с помощью ИИ: помимо игр улучшенное масштабирование с помощью ИИ приносит пользу создателям контента, предлагая лучшее качество при масштабировании видеоконтента;
- Ускорение генеративного ИИ: оптимизация для ускорения генеративных задач ИИ, соответствующая растущей тенденции в создании контента с помощью ИИ.
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