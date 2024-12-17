Китай впервые показал испытания гиперзвукового беспилотника на видео — он разогнался до 7 Маха и удачно приземлился

Институт механики (IMECH) при Китайской академии наук (CAS) впервые обнародовал кадры испытаний прототипа гиперзвукового беспилотника. Это воздушное судно самолётного типа. В теории оно ориентировано на полёты выше обычных самолётов, но ниже спутников. Такие гиперзвуковые самолёты могут обеспечить экспресс доставку груза и использоваться для научных целей.
Впервые макет беспилотника серии MD был показан два года назад на авиационном салоне в Чжухае. В финальном исполнении аппарат обеспечит дальность полёта до 8000 км с транспортировкой до 600 кг полезной нагрузки. Над его проектированием группа инженеров IMECH начала работать в 2018 году. Первые успешные испытания прототипа состоялись в ноябре 2021 года.
Испытания проводились с воздушным стартом. Беспилотник поднимался в стратосферу на воздушном шаре, после чего сбрасывался. После набора скорости в процессе пикирования беспилотник запускал двигатели и переходил на горизонтальный полёт. Утверждается, что он развивал скорость 7 Махов. Затем самолёт садился на взлётно-посадочную полосу, где подготавливался к очередному испытательному полёту.
Похожим образом проходят испытания прототипов гиперзвуковых беспилотников Talon-A в США, которые сбрасываются из-под крыла гигантского самолёта «Рух» компании Stratolaunch. В этом году они впервые запускали двигатели в полёте. Очевидно, проблема в двигателях, которые пока далеки от возможности обеспечить полёт на всех этапах. Впрочем, китайцы говорят о способности их прототипа двигаться на сверхзвуке и маневрировать при посадке на более низких скоростях. Но подробностей пока нет.
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