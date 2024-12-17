В Китае начали внедрять улучшенную альтернативу Bluetooth — технологию Star Flash

Китай запускает собственную технологии беспроводной связи, получившую название Star Flash, которая станет национальной альтернативой Bluetooth. По данным издания Tom's Hardware, эта инициатива является частью масштабной стратегии по снижению зависимости от иностранных технологий и созданию собственных стандартов в сфере беспроводной связи.

Китайская ассоциация производителей видеотехники (China Video Industry Association, CVIA) недавно утвердила новый стандарт связи для универсальных пультов дистанционного управления (УПДУ), который упрощает взаимодействие с бытовыми устройствами. Универсальные пульты автоматически определяют, какое устройство пользователь хочет настроить, устанавливают соединение и упрощают передачу данных, например, потокового видео с приставки на экран. Принятый стандарт, основной целью которого является обеспечение более простого и удобного подключения устройств, например телевизоров и игровых приставок, «обязывает» пульты поддерживать голосовые команды и работать с одной из трёх технологий — инфракрасной связью, Bluetooth или тот самый Star Flash.

Разработкой Star Flash занимается альянс SparkLink, в который входят крупные китайские технологические компании, включая Huawei. Новый стандарт предлагает множество преимуществ перед существующими технологиями. Он базируется на элементах сетей 5G, поддерживает одновременное подключение нескольких устройств и отличается низким энергопотреблением, что также положительно сказывается на времени работы устройств. Интересно, что Star Flash поддерживает передачу несжатого стереозвука (WAVE и AIFF), что делает технологию перспективным решением как для потребительской электроники, так и для других применений.

Сообщается, что китайское правительство планирует внедрить стандарт Star Flash в миллионы бытовых устройств по всей стране уже в 2025 году, предоставив отечественным производителям инвестиционные возможности, необходимые для дальнейшего развития этой технологии. Производители уже начали внедрять эту технологию, в частности компания Konka первой выпустила телевизор, совместимый с универсальным пультом со Star Flash.