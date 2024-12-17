Intel Arc B570 поступила к обозревателям за месяц до начала продаж

Профильные СМИ начали получать образцы младшей видеокарты серии Intel Battlemage — Arc B570. Напомним, новинка поступит в продажу лишь 16 января, а её обзоры будут опубликованы на день раньше. У обозревателей будет в запасе почти целый месяц для подготовки материалов.

Поступившая на днях в продажу видеокарта Arc B580 получила хвалебные отзывы в прессе, назвавшей её лучшим вариантом за её цену. При стоимости $250 она обеспечивает более высокий уровень производительности, как в растровой графике, так и в трассировке лучей по сравнению с более дорогой GeForce RTX 4060.

Редактор портала HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) поделился на своей странице в соцсети X фотографией младшей сестры Arc B580, видеокарты Arc B570 в исполнении Challenger от компании ASRock. Никакой дополнительной информации о карте он не привёл. Известно лишь, что на руки представителю HardwareLuxx попала версия ускорителя с заводским разгоном GPU.

В составе Arc B570 используется графический процессор BGM-21 с 18 ядрами Xe2 (2304 шейдерных блоков), 144 текстурными блоками, 80 блоками растеризации, 144 тензорными ядрами и 18 ядрами RT для трассировки лучей. Карта получила 10 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 160-битной шины и пропускной способностью 380 Гбайт/с. Энергопотребление новинки в эталонном исполнении составляет 150 Вт. Intel оценила карту в $219.