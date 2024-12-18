Застрявшим в космосе астронавтам NASA продлили срок пребывания на станции

Астронавтам NASA Бутчу Уилмору (Butch Wilmore) и Суните Уильямс (Sunita Williams) продлили срок пребывания на станции. Пожалуй, этот случай войдёт в историю, ведь двое астронавтов летели на неделю испытать новый корабль, а застряли на орбите едва ли не на год. В NASA сообщили о задержках с подготовкой корабля SpaceX Dragon для миссии Crew-10, которая должна была вернуть путешественников на Землю в феврале 2025 года.

Уилмор и Уильямс отправились в космос 5 июня 2024 года. Они стали первыми людьми на борту нового корабля Starliner, разработанного компанией Boeing. До этого корабль летал к МКС только в беспилотном режиме. Ввод в эксплуатацию Starliner мог бы означать полный или почти полный отказ от услуг «Роскосмоса» и кораблей серии «Союз», а также предоставить альтернативу «Драконам» компании SpaceX.

На деле всё пошло не по плану. Двигатели коррекции орбиты корабля Starliner начали отказывать, как и возникла утечка гелия. Проверки сменялись новыми проверками, а также тестированием двигателей на стенде. В итоге руководство NASA приняло решение спускать Starliner на Землю без людей, что было успешно выполнено только в сентябре. Возвращать Уилмлора и Уильямс домой было решено на корабле SpaceX, который ещё только предстояло запустить. Для них подготовили кресла в капсуле «Дракона» миссии Crew-9, а экипаж миссии сократили до двух человек. Корабль стартовал к станции в конце сентября.

Поскольку каждая вахта на МКС длится около шести месяцев, Уилмору и Уильямс пришлось ждать завершения миссии двух своих коллег до февраля 2025 года. Таким образом, их недельная миссия растянулась на долгие восемь месяцев. Сегодня стало известно, что возникли задержки с подготовкой корабля для февральской миссии. Теперь её запуск ожидается не раньше конца марта или даже апреля.

В NASA не объяснили в чём проблема с «Драконом». Это может быть связано как с необъяснимым случаем внезапного ухудшения здоровья одного из астронавтов во время последнего возвращения на Землю в капсуле, так и с отказом разгонного блока ракеты Falcon 9 в процессе запуска миссии Crew-9. Либо есть другая причина или причины, которые в агентстве не спешат озвучивать. В любом случае, вынужденная командировка для Уилмлора и Уильямс растянулась с 8 до 9, а то и 10 месяцев.