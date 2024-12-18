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Американские военные проверят Маска на предмет угроз нацбезопасности

Илон Маск (Elon Musk) не сообщает в Министерство обороны США о своих поездках и не предоставляет ведомству иных сведений, как того требуют правила для имеющегося у него уровня доступа к совершенно секретной информации, узнала New York Times.

Источник изображения: x.com/elonmusk

Источник изображения: x.com/elonmusk

Из-за того, что Маск не предоставляет отчётность в надлежащей форме, в отношении бизнесмена начали проверки сразу три ведомства в вооружённых силах США: ВВС, Управление замминистра обороны по разведке и безопасности и Управление генерального инспектора Министерства обороны. При этом ни одно из ведомств не выдвинуло против Маска обвинений в раскрытии секретных материалов.

До 2018 года у Маска был допуск к секретной информации среднего уровня, после чего SpaceX подала заявку на допуск гендиректора к совершенно секретной информации. Компания выполняет заказы для правительства США, включая гражданские и военные ведомства, в том числе запускает секретные спутники для Национального управления военно-космической разведки США, а также обеспечивает зашифрованную связь и наблюдение с помощью спутников Starshield.

При проверке кандидатов на допуск власти собирают их финансовую информацию и изучают личные отношения. На принятие решения в отношении Маска ушли два года — в два раза больше, чем средний показатель. Пока решался вопрос, Маск нарушал правила допуска к секретной информации: совершил порочащие действия при записи подкаста и расширил деловые интересы в Китае. Власти выдали бизнесмену допуск к совершенно секретной информации, но с 2021 года он перестал отчитываться о подробностях своей жизни: о поездках, встречах с людьми и употреблении запрещённых веществ. Правительство обеспокоено, почему SpaceX не обеспечила соблюдение Маском правил отчётности.

Его обращение с секретной информацией уже вызывало вопросы на дипломатических встречах США с союзниками, включая Израиль. Влияние Маска в сфере национальной безопасности выросло после того, как он оказал поддержку ныне избранному президенту Дональду Трампу (Donald Trump). После инаугурации политик получит право предоставлять допуск к секретной информации любому лицу.

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Теги: илон маск, проверка, секретность
илон маск, проверка, секретность
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