Сегодня 18 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Чёрные дыры оказались безопаснее, чем сч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты

Расположение сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик кажется разрушительным для всего, что находится рядом. Однако астрономы сделали открытие, которое снижает угрозу, исходящую от таких объектов. Вблизи центральной чёрной дыры впервые обнаружена двойная звёздная система, которой опасное соседство оказалось нипочём. Это можно сравнить с оазисом спокойствия рядом с бурлящим водоворотом. Остаётся только найти там планеты — и это лишь вопрос времени.

Источник изображения: ESO

Источник изображения: ESO

Открытие, как это часто бывает, произошло случайно. В центре Млечного Пути был выявлен новый класс объектов, получивших название G-объекты. Всего обнаружено шесть таких объектов, первый из которых был открыт в 2005 году. Предполагается, что это звёзды, окружённые плотным облаком газа и пыли. На вид они напоминают газопылевые облака, однако их гравитационное поведение соответствует звёздам. Все шесть объектов взаимодействуют со сверхмассивной чёрной дырой Sgr A* (Стрелец A*) в центре нашей галактики. В процессе изучения этих объектов учёные случайно обнаружили звёздную систему D9, которая оказалась двойной.

Судя по всему, двойная звёздная система смогла эволюционировать даже в условиях сильного гравитационного взаимодействия со сверхмассивной чёрной дырой. Она с невероятной скоростью вращается вокруг Sgr A*, но это не мешает ей развиваться так же, как звёздам на периферии галактики. Это открытие даёт надежду найти в центре галактики — в скоплении объектов с интенсивными взаимодействиями — не только стабильные звёзды, но и планетные системы.

«Чёрные дыры не так разрушительны, как мы думали. Кажется правдоподобным, что обнаружение планет в центре галактики — всего лишь вопрос времени», — говорят учёные.

Вместе с тем астрономы предупреждают, что такие «стабильные» отношения могут быть мимолётными в масштабах жизни звёзд. Обнаруженная двойная система ещё молода — её возраст составляет всего 2,7 млн лет. Для сравнения, динозавры жили на Земле дольше, чем эти звёзды. Не исключено, что учёным просто повезло застать их в стабильном состоянии. Даже если это так, открытие намекает, что в центрах галактик может быть больше жизни во всех смыслах этого слова. Поэтому необходимы новые наблюдения и исследования таких областей космоса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Учёные впервые увидели, как чёрная дыра взорвала неизвестный объект мощной струёй плазмы
«Джеймс Уэбб» обнаружил в ранней Вселенной невозможно огромные чёрные дыры, и учёные смогли это объяснить
Учёные впервые раскрыли форму короны чёрной дыры
Учёные случайно открыли частицу, которая приобретает или теряет массу в зависимости от направления движения
Огромная ракета NASA SLS может больше никогда не взлететь — что это значит для возвращения на Луну и при чём здесь Илон Маск
Создана «вечная» атомная батарейка, которую можно поместить внутрь человека — она построена на углероде-14
Теги: чёрная дыра, млечный путь, астрономия
чёрная дыра, млечный путь, астрономия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию»
«Почти как RDR 2»: случайный баг показал, как Indiana Jones and the Great Circle выглядела бы с видом от третьего лица
«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 11 мин.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 2 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 2 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 4 ч.
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев 4 ч.
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт 6 ч.
Американские военные проверят Маска на предмет угроз нацбезопасности 6 ч.
45 тонн пауков из WoW, более 1,7 триллиона демонов в Diablo IV и другие итоги 2024 года для Blizzard 7 ч.
Анимационный сериал Secret Level от авторов «Любовь, смерть и роботы» установил рекорд для Prime Video и уже заслужил продолжение 8 ч.
Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox» 21 ч.
Наш мозг работает медленнее 50-летнего процессора — учёные из Калтеха измерили скорость человеческой мысли 5 мин.
Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась 41 мин.
США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор 2 ч.
США нащупали угрозу нацбезопасности в роутерах TP-Link и собираются их запретить 2 ч.
Слитый постер раскрыл дату презентации Samsung Galaxy S25 3 ч.
МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию 4 ч.
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты 4 ч.
Microsoft купила как минимум вдвое больше ускорителей NVIDIA, чем любой из конкурентов 4 ч.
Huawei обогнала Apple и стала крупнейшим в мире поставщиком носимой на запястье электроники 4 ч.
За первые три квартала 2024 года инвестиции в ИИ достигли $89 млрд, но прибыль венчурных инвесторов оставляет желать лучшего 5 ч.