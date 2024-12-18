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Слитый постер раскрыл дату презентации Samsung Galaxy S25

Стала известна дата, когда компания Samsung официально представит новые флагманские смартфоны Galaxy S25. Ожидается, что южнокорейский производитель презентует модели Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Slim в рамках специального мероприятия 22 января 2025 года.

Источник изображения: Evan Blass / X

Источник изображения: Evan Blass / X

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), которому в руки попал рекламный тизер, взятый с итальянского сайта Samsung. Другой осведомлённый источник сообщил, что презентация Galaxy Unpacked снова пройдёт в США, а именно в Сан-Хосе, штат Калифорния. Согласно имеющимся данным, новые флагманы Samsung построены на основе производительных микропроцессоров Snapdragon 8 Elite, а в качестве программной составляющей задействована Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7.

Вместе с этим в рамках мероприятия ожидается анонс гарнитуры расширенной реальности (Extended Reality), которая разрабатывается в рамках проекта Project Moohan. Устройство будет работать под управлением анонсированной недавно программной платформы Google Android XR. Ожидается, что это устройство обеспечит полный спектр возможностей XR, включая полное погружение в виртуальную реальность и дополненную реальность.

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Теги: galaxy s25, galaxy unpacked, samsung
galaxy s25, galaxy unpacked, samsung
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