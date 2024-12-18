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США нащупали угрозу нацбезопасности в роутерах TP-Link и собираются их запретить

Американские власти рассматривают возможность запрета продаж маршрутизаторов TP-Link из-за проблем национальной безопасности — есть мнение, что это оборудование неоднократно использовалось в организованных китайскими хакерами кибератаках. Расследования в отношении TP-Link инициировали в министерствах торговли, обороны и юстиции США; минторг также вызвал представителей компании в суд, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: tp-link.com

Источник изображения: tp-link.com

Запрет на продажу маршрутизаторов TP-Link может вступить в силу в будущем году, и введёт его уже администрация Дональда Трампа (Donald Trump). Доля TP-Link на рынке роутеров для потребителей и малого бизнеса в США составляет 65 %; её коммуникационное оборудование используется в министерстве обороны и других федеральных ведомствах страны. Доминирование компании на рынке отчасти обусловлено чрезвычайной низкой стоимостью её продуктов. Минюст США проводит проверку на предмет того, продаёт ли TP-Link продукцию по цене ниже себестоимости — это было бы нарушением закона, запрещающего попытки монополизации рынка.

В потребительских роутерах TP-Link регулярно обнаруживаются уязвимости, которые компания зачастую просто не устраняет. В октябре Microsoft сообщила, что раскрыла сеть скомпрометированных сетевых устройств, преимущественно под маркой TP-Link, которые регулярно используются китайскими хакерами в кибератаках.

Сам производитель такие обвинения решительно отверг. «Мы приветствуем любые возможности сотрудничества с правительством США, чтобы продемонстрировать, что наши действия по обеспечению безопасности в полной мере соответствуют отраслевым стандартам, и продемонстрировать нашу постоянную приверженность рынку США, потребителям США и решению проблем национальной безопасности США», — заявила представитель калифорнийского подразделения TP-Link.

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Теги: tp-link, роутер, маршрутизатор, сша
tp-link, роутер, маршрутизатор, сша
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