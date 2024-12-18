Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась

Японский стартап Space One совершил вторую попытку запустить первую японскую частную ракету Kairos. Первая попытка в марте этого года закончилась самоуничтожением ракеты через 5 секунд после старта. Вторая попытка, предпринятая сегодня, также закончилась подрывом ракеты, но уже на высоте свыше 100 км через 3 минуты после старта, в чём прослеживается очевидный прогресс. Как минимум, ракета достигла космоса, граница которого пролегает как раз на высоте 100 км.

Пройдёт время и Kairos сможет летать без аварий, опираясь также на полученный в текущих провалах опыт. Стартап Space One был создан в 2018 году компаниями Canon Electronics, IHI Aerospace Engineering, Shimizu и Банком развития Японии. Целью Space One и группы её поддержки стало создание первой в Японии частной ракеты для запуска коммерческих спутников с частотой до 20 полётов в год. Для сравнения, госсектор в лице агентства JAXA и производителей ракет компаний Mitsubishi Heavy Industries и IHI планируют всего до 6 запусков в год новой тяжёлой ракеты H3 и какое-то небольшое количество запусков гораздо меньшей и тоже новой ракеты Epsilon.

Ракета Kairos компании Space One снизит и даже снимет значительную долю зависимости Японии от иностранных операторов и позволит стране стать в один ряд с мировыми лидерами в ракетостроении.

В компании Space One сообщили, что разобрались с причинами аварии во время мартовского запуска, когда был потерян военный спутник-шпион. Тогда ошибка вкралась в расчёты по проектированию ракетного двигателя первой ступени. Поскольку сегодня полёт продлился на 3 минуты дольше, двигатель первой ступени стал определённо лучше, хотя причину аварии снова придётся искать в нём. На высоте 100 км ракета пошла по спирали и сбилась с курса, и её пришлось подорвать. Потеряно пять небольших спутников, включая один сделанный на Тайване.