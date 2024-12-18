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AMD прекратила производство Radeon RX 7900 GRE в преддверии выхода Radeon RX 8000

AMD Radeon RX 7900 GRE стала первой видеокартой серии Radeon RX 7000, производство которой было прекращено. Об это со ссылкой на источники среди партнёров AMD сообщил нидерландский портал Tweakers.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Видеокарту Radeon RX 7900 GRE стало сложно найти в продаже. Представители ретейла подтвердили изданию, что ускоритель не вернётся на рынок. Карта будет продаваться до тех пор, пока полностью не иссякнут её запасы на складах. AMD продолжит программную поддержку ускорителя.

«Видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE была объявлена снятой с производства, согласно подтверждениям от нескольких партнеров AMD. […] Один из производителей видеокарт AMD подтвердил статус снятой с производства модели RX 7900 GRE. […] AMD пока не прокомментировала, почему прекращается выпуск RX 7900 GRE. Tweakers неоднократно обращался за комментариями, но на момент публикации ответа не получил», — сообщает издание.

Аббревиатура GRE в названии Radeon RX 7900 означает Golden Rabbit Edition. Изначально карта была выпущена для китайского рынка в 2023 году. Однако в январе 2024-го она начала продаваться по всему миру. В основе ускорителя используется графический процессор Navi 31 c 5120 шейдерными блоками и 16 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Задача Radeon RX 7900 GRE состояла в заполнении пробела между Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT, с чем она отлично справилась. Изначально карта не поддерживала дополнительный разгон. Однако позже AMD разрешила её разгонять и ускоритель стал популярнее в игровых сборках.

Ожидается, что в январе AMD представит новое поколение видеокарт Radeon на архитектуре RDNA 4. Новые карты предложат более высокую производительность при весьма конкурентной цене. Вполне возможно, что AMD решила прекратить производство Radeon RX 7900 GRE по той причине, что подготовила для неё замену, обеспечивающую аналогичный уровень производительности.

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Теги: radeon rx 7900 gre, navi 31, rdna 3, видеокарта
radeon rx 7900 gre, navi 31, rdna 3, видеокарта
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