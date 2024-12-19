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Sony передумала покупать материнскую компанию FromSoftware, но станет её крупнейшим акционером

Японская компания Sony Group Corporation, нацеливавшаяся на покупку медиахолдинга Kadokawa Corporation, пока отказалась от идеи поглощения. Корпорации объявили о заключении союза другого рода.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Как стало известно, Sony подписала с Kadokawa соглашение о стратегическом капитале и деловом альянсе, в рамках которого 7 января 2025 года купит 12 054 100 её акций примерно за 50 млрд иен (около $318 млн).

В результате этой транзакции Sony Group Corporation станет крупнейшим акционером Kadokawa Corporation — у японского платформодержателя будет примерно 10 % акций медиахолдинга (с учётом купленных в феврале 2021 года).

Источник изображения: Gematsu

Источник изображения: Gematsu

Sony отметила, что издавна сотрудничает с Kadokawa, и новое соглашение направлено на укрепление этой связи для «максимизации ценности интеллектуальной собственности обеих компаний в глобальном масштабе».

В будущем компании планируют обсудить конкретные инициативы в рамках сотрудничества вроде экранизаций продуктов Kadokawa, совместного производства аниме, расширения выпуска её игр и дистрибуции других проектов.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Гендиректор и президент Kadokawa Такэси Нацуно (Takeshi Natsuno) в пресс-релизе отметил, что в компании очень рады альянсу с Sony и со своей стороны сделают всё возможное, чтобы соглашение привело к наилучшим результатам.

Kadokawa занимается изданием книг, манги и журналов, фильмами, аниме и кросс-медиа. Кроме того, она владеет несколькими игровыми студиями, включая FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring).

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Теги: kadokawa corporation, sony group corporation
kadokawa corporation, sony group corporation
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