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«В данном случае патриотизм не работает»: российские смартфоны так и не захватили рынок, в отличие от ноутбуков

После ухода крупнейших западных производителей с российского рынка в стране начали активно наращивать присутствие местные бренды. Значительно нарастили долю рынка ноутбуки, телевизоры, бытовая техника отечественных марок. И только в сегменте смартфонов до сих пор отсутствует положительная динамика, обращает внимание «Коммерсантъ».

Источник изображения: bq.ru

Источник изображения: bq.ru

Массовый исход мировых брендов из России обозначился весной 2022 года, а уже к началу 2023 года телевизоры собственных торговых марок розничных сетей заняли более 20 % рынка; к концу 2024 года отечественные бренды ноутбуков стали показывать более высокие продажи, чем американские Dell, HP и Apple. Но в сегменте смартфонов доля российских марок так и осталась незначительной. С января по ноябрь 2024 года в России были проданы 27 млн смартфонов на 650 млрд руб.; за аналогичный период 2023 года это были 26,9 млн устройств и 587 млрд руб.; в 2022 году — 21,4 млн смартфонов и 484 млрд руб. Доля отечественных брендов на этом рынке составляет 0,8 % в единицах и 0,4 % в деньгах.

Российские смартфоны используются преимущественно в корпоративном сегменте клиентами на объектах критической информационной инфраструктуры, «где важна технологическая независимость как средство обеспечения безопасности данных», отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Такую продукцию выпускает, в частности, компания «Аквариус» — её смартфоны поддерживают российские операционные системы, которые предлагают повышенный уровень безопасности, средства для корпоративного управления и контролируемые организациями мобильные службы; эти устройства производятся на мероприятиях в Шуе и Твери. На массового пользователя рассчитаны смартфоны марок BQ, Digma, Fplus, DEXP, Fontel и Digma — они производятся в Китае работают под управлением Android и поставляются с интегрированными мобильными сервисами Google.

Источник изображения: aq.ru

Источник изображения: aq.ru

Китайская продукция стоит и всегда будет стоить дешевле российской, потому что выпускается в более крупных объёмах — из-за этого российские производители вынуждены пользоваться господдержкой: субсидиями на исследования и разработку, а также закупками госструктур. На массовом рынке потребитель, однако, не видит разницы между китайскими смартфонами и продукцией российских брендов, которая всё равно производится в Китае — поэтому выбор делается в пользу знакомых продуктов, и «в данном случае патриотизм не работает».

Более 90 % ввозимых в Россию смартфонов — продукция Xiaomi, Realme, Samsung, Apple, Huawei и Honor, а также относительно новых для страны брендов холдинга Transsion: Infinix и Tecno. Доля продукции из США и Южной Кореи по сравнению с 2021 годом снизилась в два или три раза; из-за американских санкций в России стала расти доля устройств, работающих на платформах без сервисов Google: Huawei HarmonyOS и AOSP. По итогам 2023 года доля таких устройств составила 7,9 % (2,3 млн единиц), а к 2030 году, считают аналитики, достигнет 15 %. Российские смартфоны проигрывают китайским не только из-за более высокой цены, но из-за более скромных технических характеристик; отечественные бренды не обеспечивают маркетинговой поддержки и качественной работы с розничными сетями — в итоге потребители не дают о них положительных рекомендаций.

Развитие отечественных смартфонов сегодня происходит преимущественно в корпоративном сегменте, который, впрочем, задаёт тон всему рынку. Не только бизнес-клиенты, но и потребители сегодня плотно увязли в инфраструктуре Apple и Google. «Для безопасного взаимодействия граждан, бизнеса и государства нужны собственные серверы и сервисы на территории России, полнофункциональные отечественные мобильные ОС, технологии российской аппаратной криптографии, то есть построение суверенной национальной системы мобильных коммуникаций и цифровых сервисов для всех категорий пользователей», — уверены эксперты. Чтобы нарастить продажи отечественных смартфонов, производителям необходимо системно менять подход к вопросам качества, цены и рекламы продукции. Отечественные бренды с высокой степенью локализации, однако, продолжат нарабатывать компетенции в сегменте госсектора. Этот опыт может пригодиться и в потребительском сегменте, если российские власти начнут ограничивать поставки смартфонов из Китая.

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Теги: россия, смартфоны, господдержка
россия, смартфоны, господдержка
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