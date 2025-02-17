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В продажу поступил 12-дюймовый планшет OSCAL Pad 100 с поддержкой ИИ

Бренд Oscal компании Blackview анонсировал свой первый 12-дюймовый планшет премиум-класса OSCAL Pad 100 с поддержкой ИИ, который поступит в глобальную продажу 17 февраля.

OSCAL Pad 100 предлагает целый ряд функций на основе ИИ, включая интеллектуальные инструменты редактирования фотографий, такие как Magic Eraser для удаления фоновых помех, Sky Replacement для изменения цвета неба, Portrait Blur для выделения объектов и размытия фона, а также Photo Unblur для повышения резкости нечётких изображений. Функция Color Focus позволяет выделить объекты в цвете на чёрно-белом фоне, а Portrait Light — улучшить снимки, сделанные при слабом освещении, обеспечивая чёткие детали. Для фото- и видеосъёмки планшет оснащён основной 16-Мп камерой, а для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Планшет построен на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T615 (2 × Cortex-A75 с частотой 1,8 ГГц + 6 × Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц), обеспечивающем высокую производительность при запуске ресурсоёмких приложений и работе в многозадачном режиме. Эффективная система охлаждения поддерживает стабильную работу устройства при длительном использовании и пиковых нагрузках.

Объём оперативной памяти DDR4X составляет 8 или 12 Гбайт с возможностью виртуального расширения ещё на 24 Гбайт. Ёмкость твердотельного накопителя UFS 2.2 — 256 Гбайт. Хранилище можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

OSCAL Pad 100 оснащён 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 точек, частотой обновления 60 Гц и поддержкой 16,7 млн оттенков цвета. Функция AI Smart Brightness Adjustment автоматически оптимизирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании устройства. Планшет прошёл сертификацию, подтверждающую низкий уровень вредного для глаз синего света.

С аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч планшет OSCAL Pad 100 обеспечивает до 50 часов телефонных разговоров, до 5 часов просмотра видео и до 40 часов воспроизведения музыки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт и обратная зарядка на 5 Вт для других устройств. Алгоритм энергосбережения OSCAL на основе ИИ продлевает срок службы батареи, а система защиты AI Smart Charging Protection System предотвращает перезаряд и перегрев.

Благодаря поддержке Widevine L1 планшет обеспечивает потоковую передачу видео в формате Full HD на таких платформах, как Hulu, Amazon Prime Video и Disney+. Высокое качество звука гарантируют два стереодинамика Smart-K.

OSCAL Pad 100 работает под управлением Android 15. Цена устройства начинается от $159,99.

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Теги: blackview, oscal, планшет
blackview, oscal, планшет
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