Прогулки по разрушенному Лондону и битва двух красивых девушек в 11-минутной демонстрации Tides of Annihilation

На YouTube канале игрового издания IGN появилось 11-минутное видео игрового процесса фэнтезийного экшена Tides of Annihilation. Напомним, что проект анонсировали в рамках февральской презентации State of Play.

Tides of Annihilation расскажет историю воительницы Гвендолин, которая получает возможность контролировать рыцарей Круглого стола. Героиня пережила вторжение потусторонних сил в Лондоне, в результате которого город был разорван на части и стал «жутким отражением самого себя». Движимая чувством мести, бесстрашная девушка отправляется на поиски пропавшей сестры.

В опубликованном геймплейном видео Гвендолин прогуливается по разрушенным и истерзанным улицам Лондона, вступает в стычки с рядовыми врагами и мини-боссами, демонстрируя отличительные особенности боевой системы.

В любой схватке с противником героиня продолжительное время находится в воздухе, наносит мощные удары с помощью магических заклинаний и проводит добивания выхваченным из рук оппонента холодным оружием.

Ближе к середине ролика Гвендолин сталкивается с разъярённой посетительницей библиотеки, битва с которой быстро превращается в настоящее кинематографическое представление: в ход идут заклинания и эффектно разлетающиеся на части предметы мебели. Финал схватки в видео от IGN не показан.

Tides of Annihilation создаётся для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Даты релиза у проекта пока нет.