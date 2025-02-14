Western Digital выпустит свой первый HDD с технологией HAMR на два года позже Seagate — зато сразу на 44 Тбайт

Компания Western Digital рассказала о намерении приступить к производству жёстких дисков с технологией магнитной записи с подогревом HAMR к концу 2026 года. Использование этой технологии позволит вендору организовать серийное производство жёстких дисков высокой ёмкости — к 2030 году планируется выйти на 80–100 Тбайт.

Первые жёсткие диски Western Digital на основе технологии HAMR будут представлены в 2026 году. Речь идёт о моделях на 36 Тбайт для дисков, изготавливаемых с использованием технологии традиционной магнитной записи (CMR), и 44 Тбайт для дисков с улучшенной «черепичной» магнитной записью UltraSMR. Компания ожидает, что к концу 2026 года эти диски будут протестированы её клиентами из числа поставщиков услуг облачных центров обработки данных, после чего Western Digital начнёт их серийное производство. Вендор намерен начать поставки своих HAMR-дисков в первой половине 2027 года.

«План состоит в том, чтобы перейти на HAMR, начиная с 36 Тбайт с технологией записи CMR и 44 Тбайт с UltraSMR. Мы планируем завершить квалификационные испытания этого продукта HAMR к концу 2026 календарного года, а затем начнём его серийное производство в первой половине 2027 года. Мы не просто начинаем сегодня работу над HAMR. Мы уже давно взаимодействуем с нашими клиентами в этом направлении», — рассказал гендиректор Western Digital Ирвинг Там (Irving Tam) во время недавнего выступления перед инвесторами. Он также добавил, что в настоящее время два крупных клиента компании уже тестируют HAMR-диски Western Digital.

Производитель ожидает, что жёсткие диски HAMR будут развиваться в течение нескольких лет. Компания планирует начать выпуск дисков HAMR CMR ёмкостью 80 Тбайт и UltraSMR ёмкостью 100 Тбайт в районе 2030 года. Этому развитию будет способствовать не только HAMR, но и другие технологии компании, такие как OptiNAND. Таким образом, к концу десятилетия должны появится HDD, способные вместить втрое больше информации по сравнению с моделями, которые представлены на рынке сейчас.

Заметим, что основной конкурент WD в лице Seagate уже поставляет на рынок жёсткие диски с технологией HAMR — о выпуске первого в мире серийного винчестера с данной технологией компания объявила в декабре. Он обладает ёмкостью 32 Тбайт и использует черепичную магнитную запись (SMR), тогда как аналогичная версия с CMR обладает ёмкостью 30 Тбайт. Диски на 32 Тбайт есть и у WD, но в них используется ePMR, а не HAMR.