Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости жесткие диски, системы хранения данных, ... Western Digital выпустит свой первый HDD...
реклама
Новости Hardware

Western Digital выпустит свой первый HDD с технологией HAMR на два года позже Seagate — зато сразу на 44 Тбайт

Компания Western Digital рассказала о намерении приступить к производству жёстких дисков с технологией магнитной записи с подогревом HAMR к концу 2026 года. Использование этой технологии позволит вендору организовать серийное производство жёстких дисков высокой ёмкости — к 2030 году планируется выйти на 80–100 Тбайт.

Источник изображения: Jandira Sonnendeck / Unsplash

Источник изображения: Jandira Sonnendeck / Unsplash

Первые жёсткие диски Western Digital на основе технологии HAMR будут представлены в 2026 году. Речь идёт о моделях на 36 Тбайт для дисков, изготавливаемых с использованием технологии традиционной магнитной записи (CMR), и 44 Тбайт для дисков с улучшенной «черепичной» магнитной записью UltraSMR. Компания ожидает, что к концу 2026 года эти диски будут протестированы её клиентами из числа поставщиков услуг облачных центров обработки данных, после чего Western Digital начнёт их серийное производство. Вендор намерен начать поставки своих HAMR-дисков в первой половине 2027 года.

«План состоит в том, чтобы перейти на HAMR, начиная с 36 Тбайт с технологией записи CMR и 44 Тбайт с UltraSMR. Мы планируем завершить квалификационные испытания этого продукта HAMR к концу 2026 календарного года, а затем начнём его серийное производство в первой половине 2027 года. Мы не просто начинаем сегодня работу над HAMR. Мы уже давно взаимодействуем с нашими клиентами в этом направлении», — рассказал гендиректор Western Digital Ирвинг Там (Irving Tam) во время недавнего выступления перед инвесторами. Он также добавил, что в настоящее время два крупных клиента компании уже тестируют HAMR-диски Western Digital.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

Производитель ожидает, что жёсткие диски HAMR будут развиваться в течение нескольких лет. Компания планирует начать выпуск дисков HAMR CMR ёмкостью 80 Тбайт и UltraSMR ёмкостью 100 Тбайт в районе 2030 года. Этому развитию будет способствовать не только HAMR, но и другие технологии компании, такие как OptiNAND. Таким образом, к концу десятилетия должны появится HDD, способные вместить втрое больше информации по сравнению с моделями, которые представлены на рынке сейчас.

Заметим, что основной конкурент WD в лице Seagate уже поставляет на рынок жёсткие диски с технологией HAMR — о выпуске первого в мире серийного винчестера с данной технологией компания объявила в декабре. Он обладает ёмкостью 32 Тбайт и использует черепичную магнитную запись (SMR), тогда как аналогичная версия с CMR обладает ёмкостью 30 Тбайт. Диски на 32 Тбайт есть и у WD, но в них используется ePMR, а не HAMR.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт
ИИ взвинтил спрос на HDD по всему миру — Seagate и Western Digital отчитались о резком росте выручки
Western Digital продала много HDD облакам, а вот отгрузки SSD снизились
Western Digital избавится от финансового директора после своего разделения
Немецкие магазины начали массово продавать подержанные жёсткие диски Seagate под видом новых
Seagate заявила, что жёсткие диски с HAMR уже не уступают по надёжности традиционным HDD
Теги: hamr, жёсткий диск, western digital
hamr, жёсткий диск, western digital
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Doogee запустила продажи Blade GT Ultra — тонкого защищённого смартфона с яркой подсветкой
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 2 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 6 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
В Южной Корее приложение DeepSeek запретили скачивать всем 14 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 14 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 46 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 3 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 3 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 6 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.