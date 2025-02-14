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Дизайн флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra будет намекать на родство с Leica

Компания Xiaomi скоро выпустит новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, который помимо объективов Leica «возьмёт на вооружение» и дизайн-код знаменитого немецкого производителя фотоаппаратов. Ресурс Android Headlines опубликовал, как утверждается, официальные рендеры будущего смартфона Xiaomi 15 Ultra с камерами Leica, вид которого с тыльной стороны в горизонтальной ориентации прямо намекает на родство с Leica.

Источник изображения: Android Headlines

Источник изображения: Android Headlines

Эти изображения соответствуют утечкам, опубликованным в китайской социальной сети Weibo на прошлой неделе, на которых изображена рука, держащая смартфон как камеру, с пальцем, размещённым там, где подразумевается кнопка спуска затвора. Однако на новых рендерах кнопка спуска затвора не показана.

Источник изображения: Rain/Weibo

Источник изображения: Rain/Weibo

Xiaomi уже опубликовала образец фотографии, полученной на смартфон Xiaomi 15 Ultra с использованием новой камеры. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun), который и опубликовал изображение, ранее подтвердил, что флагман будет представлен в конце февраля одновременно с электромобилем Xiaomi SU7 Ultra.

Источник изображения: Lei Jun

Источник изображения: Lei Jun

Android Headlines также опубликовал информацию о камерах Xiaomi 15 Ultra. По слухам, смартфон получит 200-мегапиксельную перископическую камеру с 4,3-кратным оптическим зумом. Также в основном блоке камер установлены главная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный широкоугольный модуль и 50-мегапиксельная камера с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Если верить просочившейся информации, Xiaomi 15 Ultra будет построен на чипсете Snapdragon 8 Elite. Ёмкость ОЗУ составит 16 Гбайт, встроенный накопитель может иметь объём 512 Гбайт или 1 Тбайт. Экран новинки — 6,73-дюймовая панель LTPO AMOLED с разрешением 3200 × 1440 пикселей и переменной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Под экраном установлен сканер отпечатков.

Источник изображения: Isaques81/Mentor

Xiaomi 15 Ultra получит аккумулятор ёмкостью 5410 мА·ч с поддержкой проводной зарядки HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводной 80-ваттной зарядки. Смартфон обеспечит также обратную беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт.

Ранее Xiaomi уже экспериментировала с дизайн-кодом бренда Leica, достаточно вспомнить концепт Xiaomi 12S Ultra с полноразмерным объективом или рукоятку камеры для Xiaomi 13 Ultra.

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Теги: xiaomi 15 ultra, leica, дизайн, утечка
xiaomi 15 ultra, leica, дизайн, утечка
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