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EK Water Blocks впервые за долгое время представила новинки — водоблоки EK-Quantum Vector³ для RTX 5090 и RTX 5080

Компания EK Water Blocks (EKWB) сейчас переживает не лучшие времена и уже давно не представляла новинки. Теперь она это исправила, анонсировав водоблоки серии EK-Quantum Vector³ для видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080, в том числе для эталонных версий Founders Edition.

Источник изображений: EK Water Blocks

Источник изображений: EK Water Blocks

Новинки представляют собой водоблоки полного покрытия. Иными словами, они предназначены для охлаждения не только GPU, но также чипов памяти и элементов подсистемы питания видеокарт. Контактная пластина водоблоков выполнена из никелированной меди, а задняя усиливающая пластина — из алюминия. Фронтальная часть водоблока оснащена прозрачным окном из плексигласа.

Компания анонсировала водоблоки для видеокарт RTX 5090 и RTX 5080 Founders Edition, моделей Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 и RTX 5080, версий Asus ROG TUF GeForce RTX 5090 и RTX 5080, моделей RTX 5090 в исполнении Gigabyte Aorus, WindForce и Eagle, а также RTX 5090 в вариантах MSI Suprim, Gaming и Ventus.

На момент публикации на сайте компании были открыты предзаказы только на водоблоки для карт Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 и RTX 5080, а также Asus ROG TUF GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Следует добавить, что размеры водоблоков отличаются. Версии для карт TUF имеют размеры 247 × 156 × 27 мм, а для карт Astral — 277 × 156 × 27 мм. Все новинки производитель оценивает в €292,33.

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Теги: ek water blocks, ekwb, водоблоки, видеокарты, geforce rtx 5090, geforce rtx 5080
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