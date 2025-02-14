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В Солнечную систему уже прилетело много вещества из соседней Альфы Центавра, показало моделирование

Недавние открытия в Солнечной системе, такие как астероид Оумуамуа и комета Борисова, наглядно показали, что межзвёздные объекты — не редкие гости в Солнечной системе. Это вдохновило канадских астрономов на поиск ответа на вопрос: сколько вещества могло преодолеть разделяющее нас межзвёздное расстояние от нашего ближайшего галактического соседа — системы Альфа Центавра? Оказалось, что довольно много, хотя не настолько, чтобы открывать его на каждом шагу.

Художественное представление астероида Оумуамуа. Источник изображения: ESA

Художественное представление астероида Оумуамуа. Источник изображения: ESA

В своей работе исследователи использовали модели выброса вещества из Солнечной системы, в частности, известные траектории долгопериодических комет и астероидов. Но они отмечают, что этот вопрос проработан не очень глубоко. Поэтому точность построения модели выброса вещества из совершенно другой и практически неизученной системы будет довольно грубой. Но пока есть только это.

Звёздная система Альфа Центавра чуть старше Солнечной — ей 5 млрд лет. Она вполне зрелая и может содержать планеты у всех своих трёх звёзд: пары из Альфа Центавра A и B, а также вращающейся вокруг них Проксимы Центавра. Зрелые системы не должны выбрасывать много вещества — они его выбрали либо для формирования звёзд, либо для образования планет. Наконец, внутренние орбиты к этому времени должны были стать стабильными. Однако три звезды и множество планет, просто по закону больших чисел, будут выбрасывать из системы довольно много вещества. Именно на этом строится расчёт учёных.

Согласно заложенным в модель параметрам, частицы вещества из системы Альфа Центавра будут испытывать сопротивление межзвёздной среды, гравитационные и магнитные возмущения. Всё это будет в той или иной степени задерживать, менять траекторию или даже разрушать вещество из иной системы. В целом шанс добраться до нас во множестве есть у частиц со средним размером 3,3 мкм, на которых самое сильное воздействие окажут магнитные поля. Эти поля ограничивают дальность распространения таких частиц 1,5 Пс (примерно 4,8 световых лет). Это как раз расстояние до системы Альфа Центавра.

В то же время модели показывают, что в нашем облаке Оорта может находиться свыше миллиона объектов из системы Альфа Центавра диаметром более 100 м. Шанс найти такие объекты в радиусе 10 а.е. от Солнца они оценивают как один к миллиону. Также модели показали, что каждый год в атмосфере Земли могут сгорать до 10 микрометеоров из соседней системы. Поскольку она сближается с Солнечной системой со скоростью 22 км/с, то примерно через 28 тысяч лет подойдёт на минимальное расстояние в 200 а.е. И тогда таких межзвёздных метеоров будет сгорать в атмосфере Земли на порядок больше.

Проведённая работа показывает, что материал из иной звёздной системы может сам прилетать к нам без необходимости организовывать полёты зондов или кораблей в другие системы. Это тем более интересно, если материал попадает к нам из систем с экзопланетами. Если удастся найти способ обнаруживать подобные и другие частицы из других звёздных систем, это даст много нового для науки за вполне скромные средства.

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Теги: солнечная система, астрономия
солнечная система, астрономия
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