Instagram✴ начал тестировать скрытую реакцию «не нравится» для комментариев

Instagram✴ вводит скрытую функцию кнопки «не нравится» для комментариев, которая позволит ставить реакции на нежелательные комментарии, не раскрывая свою позицию публично. Кнопка не будет отображать счётчик, но может повлиять на ранжирование комментариев.

Как сообщает TechCrunch, социальная сеть Instagram✴ начала тестирование новой функции, позволяющей выражать своё отношение к комментариям под постами и Reels с помощью кнопки «не нравится». Компания подтвердила, что проводит эксперимент, чтобы предоставить пользователям возможность сигнализировать о том, что комментарий им не нравится или кажется нерелевантным.

По словам главы Instagram✴ Адама Моссери (Adam Mosseri), эта кнопка будет видна только отправителю, а автор комментария не узнает, что его сообщение не понравилось другим. При этом количество «дизлайков» не будет отображаться публично. «Мы тестируем новую кнопку рядом с комментариями на Instagram✴, чтобы дать людям возможность приватно выразить своё мнение о том, что комментарий им не нравится. В будущем мы можем использовать этот флаг, чтобы понизить рейтинг таких комментариев», — написал Моссери в Threads.

О первых тестах этой функции стало известно ещё в прошлом месяце, но теперь Instagram✴ официально подтвердил существование эксперимента, который пока проводится на небольшой группе пользователей. В дальнейшем новый алгоритм повлияет на порядок отображения комментариев, помогая улучшить взаимодействие участников этой социальной сети.

Стоит сказать, что аналогичный механизм уже давно используется на Reddit, где система голосования влияет на ранжирование комментариев. Однако пока неясно, будет ли Instagram✴ придавать «дизлайкам» такое же значение, как эта платформа.

Новая функция может помочь снизить уровень токсичности в обсуждениях и сделать комментарии более дружелюбными. Однако в Meta✴ пока не сообщили, когда решение о возможном глобальном запуске будет окончательно принято.