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Умные очки Ray-Ban Meta✴ разошлись тиражом более 2 млн единиц — производитель хочет продавать 10 млн пар в год

Недавно гендиректор Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что в 2024 году было продано 1 млн пар умных очков Ray-Ban Meta, упомянув о планах компании нарастить продажи до 2 или даже 5 млн пар в 2025 году. Теперь же компания EssilorLuxottica, являющаяся производителем умных очков Ray-Ban Meta, заявила, что с момента дебюта устройства в октябре 2023 года было продано 2 млн пар очков, а к концу 2026 года планируется выпускать 10 млн пар очков в год.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

«Очки станут главной цифровой платформой, отвечающей нашим повседневным потребностям», — заявил гендиректор и председатель совета директоров EssilorLuxottica Франческо Миллери (Francesco Milleri) во время подведения финансовых результатов по итогам 2024 года. Он также подтвердил, что с 2023 года было продано 2 млн умных очков Ray-Ban Meta. Вероятно, в это число не входят продажи оригинальных Ray-Ban Stories, которые вышли на рынок в 2021 году.

Миллери заявил, что его компания «планирует долгосрочное сотрудничество с Meta» и рассматривает очки Ray-Ban Meta как «общую платформу», которая «готова к появлению сторонних брендов», а не только к существованию в качестве отдельного продукта. Это заявление сочетается с недавними новостями о намерении Meta выпускать очки под брендом Oakley, владельцем которого является EssilorLuxottica.

«В свете такого развития событий и в соответствии с нашим амбициозным планом в настоящее время мы расширяем производственные мощности для Ray-Ban Meta, которые планируется выпускать по 10 млн единиц ежегодно к концу следующего года», — заявил Миллери. Он предположил, что все очки Meta будут поддерживать функции на базе искусственного интеллекта, а также намекнул на появление услуг по подписке.

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Теги: ray-ban, me, умные очки
ray-ban, me, умные очки
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