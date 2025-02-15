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Учёные создали прототип реактора для бесплатного производства топлива из атмосферного CO2 с помощью солнца

Учёные из Кембриджского университета (University of Cambridge) в Великобритании создали установку по захвату из воздуха углекислого газа с последующим производством синтетического топлива с помощью энергии солнца. В идеале подобной установкой можно будет снабдить людей в отдалённых местах, где они смогут сами синтезировать топливо, не надеясь на поставки. Это будет чистое производство без использования ископаемых и основа циклической экономики.

Источник изображения: University of Cambridge

Источник изображения: University of Cambridge

Прямой захват углекислого газа из воздуха мог бы снизить негативный климатический эффект от выброса парниковых газов промышленностью, транспортом, сельским хозяйством и обществом в целом. Сегодня в этой области преобладает методика по улавливанию и хранению CO2 в естественных резервуарах в Земле. Только недавно власти Великобритании пообещали выделить на эти цели £22 млрд. Однако это не решит проблему снижения выбросов и является своего рода индульгенцией продолжать выбрасывать CO2.

Исследователи из Университета Кембриджа предлагают решить вопрос радикально. Раз уж власти, экологи и инвесторы намерены снижать уровень углекислого газа в атмосфере с помощью улавливания, то имеет смысл сразу делать из него что-то полезное, а не надеяться, что сжиженный или газообразный CO2 будет надёжно удерживаться под землёй. Из этого газа с помощью катализаторов и температурных режимов можно производить множество химических соединений для промышленного производства и даже синтетическое топливо. Это ли не мечта, взять что-то ненужное и даже вредное и без вреда для природы использовать с пользой?

«Что, если вместо того, чтобы закачивать углекислый газ под землю, мы сделаем из него что-нибудь полезное? — говорят авторы работы, опубликованной в журнале Nature Energy. — CO2 — это вредный парниковый газ, но его также можно превратить в полезные химические вещества, не способствуя глобальному потеплению».

Разработанный и испытанный учёными реактор синтетического топлива ночью абсорбирует из воздуха углекислый газ, а с первыми лучами солнца начинает работать. С помощью воды, нагрева отдельных компонентов солнечными лучами, а также с использованием солнечной энергии в чистом виде и в виде электричества, а также благодаря порошковому полупроводниковому катализатору, реактор начинает вырабатывать синтетическое топливо. Меняя катализатор и режимы можно производить сырьё для химической и фармакологической отраслей. Применений этому много.

«Вместо того, чтобы продолжать добывать и сжигать ископаемое топливо для производства продуктов, на которые мы привыкли полагаться, мы можем получать весь необходимый нам CO2 непосредственно из воздуха и повторно использовать его, — верят учёные. — Мы можем построить циклическую, устойчивую экономику, если у нас для этого будет политическая воля».

Ожидается, что технология выйдет на рынок при поддержке Cambridge Enterprise, подразделения университета по коммерциализации разработок. Исследование было частично поддержано Британскими исследованиями и инновациями (UKRI), Европейским исследовательским советом, Королевской инженерной академией и Cambridge Trust.

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Теги: углекислый газ, экология
углекислый газ, экология
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