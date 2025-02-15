YouTube изменил фирменный красный цвет в дизайне, потому что он портил телевизоры

В конце прошлого года обновился дизайн YouTube. В нём стали преобладать «новый, более мягкий оттенок красного» и градиент от красного к пурпурному. Предыдущий красный цвет использовался с 2017 года и оказалось, что с ним было связано сразу несколько проблем.

По данным источника, используемый ранее на YouTube красный цвет казался слишком резким, на некоторых экранах он выглядел оранжевым, а также мог вызывать выгорание экрана телевизоров. Эти проблемы были решены за счёт использования в новом дизайне более холодного оттенка. За счёт этого пользовательский интерфейс YouTube стал менее резким и более лёгким для экранов.

Вместе с новым оттенком красного в интерфейсе платформы появился пурпурный градиент, который можно заметить в прогресс-баре видео и некоторых других элементах. Команда дизайнеров изучала возможность использования оранжевого или даже жёлтого цвета, но в итоге было принято решение остановиться на пурпурном, поскольку он оказался «наиболее естественным дополнением» для нового красного.

Любопытно, что пурпурный цвет не часто встречается в природе, поэтому он символизирует прогресс и творчество, которые воплощает YouTube. Градиент наклонен пол углом 45°, причём пурпурный цвет оказался справа, что символизирует движение вперёд. Красный цвет теперь используется более избирательно в «фирменных знаках», элементах идентичности и элементах пользовательского интерфейса, включая логотип, иконки и др. В то же время градиент можно увидеть в прогресс-баре, кнопках «Подписаться» и «Нравится», значке Premium и др.

Ещё одним аспектом обновления стала анимация. «Наша стартовая анимация — это логотип, расширяющийся и сжимающийся вместе с прогресс-баром YouTube. В этом обновлении мы добавили в анимацию градиент, чтобы придать ей дополнительный фирменный эффект», — сказано в сообщении разработчиков.