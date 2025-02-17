Xiaomi 15 Ultra показался во всей красе с огромным блоком камер на качественных изображениях

По мере приближения официального анонса флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra о новинке становится известно всё больше. На этот раз в интернете появились официальные пресс-рендеры, раскрывающие внешний облик устройства.

Изображения раньше времени были опубликованы на сайте одного из российских интернет-магазинов, и, хотя посвящённая смартфону страница вскоре была удалена, рендеры успели разлететься по разным сайтам.

Опубликованные снимки демонстрируют Xiaomi 15 Ultra в двух цветовых вариантах: чёрном и белом. Ранее в сети появлялись реальные снимки смартфона, поэтому известно, что он оснащён плоским экраном с закруглёнными углами.

Массивный круглый модуль основной камеры в версии Xiaomi 15 Ultra в чёрном цвете дополнен окантовкой красного цвета, чего нет в белой версии гаджета. В остальном внешний облик новинки мало чем отличается от прошлогоднего Xiaomi 14 Ultra. По данным источника, в России Xiaomi 15 Ultra с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт будет стоить 130 тыс. рублей, а в странах Евросоюза цена аналогичной модели составит €1500.

Ожидается, что официальная презентация флагмана состоится в конце февраля, а глобальная версия, скорее всего, будет представлена широкой публике в рамках ежегодной выставки MWC в Барселоне в начале марта.