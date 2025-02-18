Oppo Find N5 получит интеграцию с macOS и станет самым тонким складным смартфоном

Компания Oppo готовится к официальному запуску нового складного смартфона Find N5. Одной из ключевых особенностей новинки станет продвинутая интеграция с macOS, позволяющая владельцам Mac использовать свой смартфон в качестве удалённого рабочего стола для Mac.

Как сообщает GSMArena, новая функция, реализованная через Oppo Office Assistant, позволит владельцам Find N5 получить доступ к своему Mac, просто разложив смартфон под углом 90 градусов, как ноутбук. Верхняя половина экрана будет отображать рабочий стол Mac, а нижняя превратится в виртуальную клавиатуру. Пользователи смогут перетаскивать файлы между устройствами одним движением, а также выполнять более сложные задачи.

Китайский производитель уделил особое внимание прочности конструкции. Шарнир выполнен из титана, а рамка из алюминия. Чтобы продемонстрировать надёжность устройства, Oppoпоказала, как Find N5 выдерживает вес 20-килограммовой гири. Кроме того, смартфон получит защиту от воды по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

Одной из самых впечатляющих деталей «раскладушки» станет расположение порта USB-C, который находится максимально близко к краю корпуса, подчёркивая рекордную тонкость устройства. Oppo заявляет, что при сохранении полноразмерного порта смартфоны вряд ли смогут стать ещё тоньше.

Смартфон выйдет в двух основных цветах — чёрном (Satin Black) и нефритовом (Jade White). Для китайского рынка также подготовлена версия Dusk Purple с покрытием из искусственной кожи. При этом вариант Satin Black отличается особенно гладкой поверхностью. По дизайну Find N5 сохраняет традиционные элементы серии, включая переключатель беззвучного режима в верхнем правом углу.

Интересно, что Apple не участвует в разработке этой функции, поскольку традиционно ограничивает взаимодействие своих устройств с другими платформами. Официальный запуск Oppo Find N5 запланирован на 20 февраля.