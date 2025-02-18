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500 ETH в топку: кошелёк Ethereum обвинил Kuande Investments в контроле над разумом

Криптовалютный мир стал свидетелем необычного события. Один из кошельков Ethereum «сжёг» 500 ETH, что эквивалентно примерно $1,38 млн, только ради того, чтобы донести зловещюю информацию о компании Kuande Investments. Сообщение, оставленное в блокчейне Ethereum, содержало обвинения в использовании технологий контроля над разумом и других злонамеренных действиях со стороны компании и её руководителей.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

В длинном заявлении, прикреплённом к блоку транзакции Ethereum, утверждалось, что руководители Kuande Investments, Фэн Синь (Feng Xin) и Сюй Юйчжи (Xu Yuzhi), используют «оружие для воздействия на мозг» против действующих сотрудников и тех, которые уже уволились. По данным издания Cryptopolitan, руководители компании также и сами, якобы, оказались под этим контролем.

«Я, Ху Лэчжи, обычный программист и предприниматель. С октября 2022 года я понял, что с самого рождения подвергался контролю и манипуляциям со стороны организации, контролирующей сознание. Когда я осознал существование этой организации, они ещё больше усилили своё воздействие на меня. — Написал в своём заявлении Лэчжи (Hu Lezhi). — И по мере развития интерфейсов “мозг-компьютер” и технологий чтения мыслей, появляется новый вид преступности, в котором даже дикие животные становятся марионетками или полными рабами цифровой машины».

Kuande Investments представляет из себя относительно малоизвестную компанию, однако в заявлении упоминалась связь с командой WizardQuant, занимающейся сбором данных, искусственным интеллектом (ИИ) и анализом бизнес-портфелей. Несмотря на отсутствие прямой связи с криптовалютами, возникли подозрения, что именно кошелёк компании мог быть использован для сожжения ETH.

После распространения сообщения кошелёк, с которого был совершён ряд транзакций на адрес «чёрной дыры» (0x0), был помечен так называемой криптовалютной пылью для дальнейшего отслеживания его действий, что является обычной практикой в криптосообществе для мониторинга подозрительной активности.

Стоит сказать, что неожиданная и шокирующая информация моментально привлекла внимание криптосообщества. Практически сразу же в блокчейне Solana появился мем-токен Kuande Investments, который не имеет никакого отношения к одноимённой компании и был выпущен независимым и весьма предприимчивым разработчиком, известным своими мелкими мем-проектами.

Несмотря на опасения по поводу возможного кризиса психического здоровья у автора заявления, мем-токен Kuande Investments быстро набрал популярность на платформе Pump.fun, подорожав в 50 раз. Впоследствии, на ажиотаже всей этой истории, был создан ещё один токен, уже WizardQuant. Обе монеты продемонстрировали быстрый рост в первые часы после запуска, отразив тенденцию к использованию вирусных событий в социальных сетях для создания и продвижения мем-токенов.

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Теги: ethereum, криптовалюта
ethereum, криптовалюта
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