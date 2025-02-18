Китайцы построили первое в мире нефтедобывающее судно с прямым захватом CO2

Считается, что добыча нефти и газа вносит в атмосферу 15 % углекислого газа от совокупного вклада всей мировой энергетики в этот неблагоприятный процесс. В Китае задумали радикально решить эту проблему, оснастив судно для добычи нефти системой прямого улавливания сопутствующего добыче CO₂. Экологически чистое судно даже самостоятельно вырабатывает электроэнергию, используя для этого тепло от работающих на его борту газовых турбин.

Плавучая установка для хранения и разгрузки продукции FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), или, по-русски, плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа, служит мобильным решением для эксплуатации месторождений. Экземпляр с системой прямого улавливания сопутствующего добыче углекислого газа будет доставлен заказчику в конце февраля. Построила 330-метровую плавучую установку китайская государственная компания Cosco Ocean Shipping Heavy Industry Company.

Установка FPSO способна добывать до 120 000 баррелей сырой нефти в сутки. За год она сможет улавливать 360 000 тонн углекислого газа, что эквивалентно высадке нескольких миллионов деревьев. К сожалению, источник не даёт ответа на самый интригующий вопрос: что добытчики будут делать с захваченным углекислым газом? На этот счёт есть разные предложения — от производства газированных напитков до синтеза топлива и сырья для химической промышленности. Наконец, углекислый газ можно просто закачивать в естественные резервуары в земле, чтобы он там самостоятельно минерализировался.

Возвращаясь к судну FPSO, строители подчёркивают его высочайшую экологическую чистоту. Самыми вредными с точки зрения выбросов на судне являются выхлопы турбин, которые перекачивают добываемое и добытое сырьё. Судовые установки не только улавливают эти выхлопы, но и используют их тепло для выработки электрической энергии на борту.

В конечном итоге Китай надеется достичь пика выбросов CO₂ к 2030 году и к 2060 году выйти на уровень чистого нуля по выбросу углекислого газа. Он не одинок в стремлении снижать выбросы CO₂ прямым захватом, хотя некоторые радикальные умы предлагают решить проблему разом, взорвав одновременно 1600 термоядерных бомб в толще океанского дна. Но это уже другая история.