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«Новый, захватывающий этап»: российский игровой движок Nau Engine отдали дорабатывать сообществу

Российский игровой движок Nau Engine с открытым исходным кодом, в ноябре 2024 года получивший первую публичную бета-версию, переходит на «новый, захватывающий этап» своего жизненного цикла.

Источник изображений: Nau Engine

Источник изображений: Nau Engine

Команда Nau Engine объявила, что движущая сила разработки движка меняется и переходит от команды к сообществу: «Мы совершаем качественный переход к community-driven подходу».

Техническое сопровождение Nau Engine теперь будет осуществлять петербургский Национальный исследовательский университет ИТМО при участии ассоциации АПРИОРИ (VK Play, Astrum Entertainment, United Games и другие).

Как передают собеседники газеты «Коммерсантъ», ранее проект сопровождал холдинг VK. В пресс-службе компании заверили, что продолжат поддерживать движок, «исходя из потребностей его дальнейшего развития».

В течение года будет проходить процесс обработки обратной связи от пользователей движка

В течение года будет проходить процесс обработки обратной связи от пользователей движка

Согласно задумке, этот шаг позволит уже на этапе «беты» обучать студентов не только разработке игр, но и инструментам их создания, а также использовать Nau Engine как основу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Community-driven подход позволит развиваться движку более эффективно и разнопланово, чем при стандартной коммерческой разработке, и с сохранением технической экспертизы за теми, кто стоял у истоков», — уверены в команде.

Опрошенные «Ъ» участники медиарынка сомневаются в перспективах Nau Engine: движок «фактически не востребован у индустрии» («Все продолжают работать с Unreal Engine, Unity»), из-за чего наверняка так и останется на стадии «беты».

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Теги: nau engine, движок
nau engine, движок
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