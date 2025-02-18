«Новый, захватывающий этап»: российский игровой движок Nau Engine отдали дорабатывать сообществу

Российский игровой движок Nau Engine с открытым исходным кодом, в ноябре 2024 года получивший первую публичную бета-версию, переходит на «новый, захватывающий этап» своего жизненного цикла.

Команда Nau Engine объявила, что движущая сила разработки движка меняется и переходит от команды к сообществу: «Мы совершаем качественный переход к community-driven подходу».

Техническое сопровождение Nau Engine теперь будет осуществлять петербургский Национальный исследовательский университет ИТМО при участии ассоциации АПРИОРИ (VK Play, Astrum Entertainment, United Games и другие).

Как передают собеседники газеты «Коммерсантъ», ранее проект сопровождал холдинг VK. В пресс-службе компании заверили, что продолжат поддерживать движок, «исходя из потребностей его дальнейшего развития».

Согласно задумке, этот шаг позволит уже на этапе «беты» обучать студентов не только разработке игр, но и инструментам их создания, а также использовать Nau Engine как основу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Community-driven подход позволит развиваться движку более эффективно и разнопланово, чем при стандартной коммерческой разработке, и с сохранением технической экспертизы за теми, кто стоял у истоков», — уверены в команде.

Опрошенные «Ъ» участники медиарынка сомневаются в перспективах Nau Engine: движок «фактически не востребован у индустрии» («Все продолжают работать с Unreal Engine, Unity»), из-за чего наверняка так и останется на стадии «беты».