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«Смута» получила итоговый патч, а разработчики уже сосредоточены на продолжении

Разработчики исторического ролевого боевика «Смута» из российской студии Cyberia Nova сообщили о выходе последнего крупного обновления для игры и прояснили будущее франшизы.

Источник изображений: Cyberia Nova

Источник изображений: Cyberia Nova

Патч 2.1.0 вышел сегодня, 18 февраля, и прокачал «Смуту» до версии 2.1.0. Согласно уверениям Cyberia Nova, обновление содержит более 400 изменений, однако в их полном списке лишь немногим больше 150 пунктов.

Основными улучшениями в 2.1.0 стали переозвучка всех 168 персонажей, более логичные сюжетные повороты, «радикальное» расширение квестовой составляющей и «капитальная работа» над исправлением багов.

«Наша команда проделала большую работу, стараясь окончательно исправить все ошибки и внести все запланированные улучшения. Данное обновление получилось обширным (...) и теперь представлено на ваш суд», — отчиталась Cyberia Nova.

Сопровождавший релиз шестиминутный ролик с продюсером «Смуты» Андреем Беловым раскрывает дополнительные подробности обновления (осторожно, спойлеры), а также приоткрывает завесу тайны над будущим серии.

«В целом вся наша команда сейчас уже сосредоточена на работе над продолжением игры и над образовательным проектом по материалам этого продолжения. Следите за нашими новостями, и вы первыми узнаете все подробности», — сообщил Белов.

«Смута» вышла 4 апреля 2024 года в VK Play, где с 18 по 25 февраля продаётся за 410 рублей. Для игры всё ещё запланирован аддон «Земский собор» — он планируется к релизу в 2025-м.

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Теги: смута, cyberia nova, ролевой экшен
смута, cyberia nova, ролевой экшен
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