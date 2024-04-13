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«Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия

 
«Смута» вышла! Кто-то искренне верил в проект, кому-то хотелось понаблюдать за оглушительным провалом, а кому-то просто было любопытно взглянуть — что же там такое сделают на государственные дотации. Момент истины наступил, и, кажется, разочарованными оказались все… О наших смутных впечатлениях читайте в рецензии!
⇣ Содержание
Жанр Экшен, ролевая игра
Издатель Cyberia Nova
Издатель в России Cyberia Nova
Разработчик Cyberia Nova
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-7530K 4,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1300X 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 5600 XT, 50 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11, учётная запись на сервисе VK Play
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800
Дата выхода 4 апреля 2024 года
Локализация Озвучка и текст
Возрастной ценз От 12 лет
Платформы PC
Официальный сайт

Не будем лукавить, скепсис в отношении проекта был более чем оправдан. Несмотря на громкие заявления от разработчиков о том, что нас ждёт «Ведьмак 3» и Ghost of Tsushima в антураже средневековой Руси, показанные кадры сильно проигрывали ориентирам в качестве. Да ещё и цикл разработки у отечественного проекта оказался куда короче именитых «аналогов», что уже казалось настораживающим звоночком. Добавьте к этому своеобразный маркетинг, большой упор на достоверность эпохе и соответствие декораций историчности, а не на, собственно, игру и минимальное количество предрелизных материалов по проекту в принципе. А ближе к выходу ещё и ужасающее техническое состояние демоверсии повергло всех в шок. Да настолько сильный, что фактическое отсутствие игрового контента отошло на второй план. В такой ситуации обычно ждёшь самого худшего… «Смута» начинается сумбурно: игроков вводят в контекст исторических событий избыточным нагромождением информации, повествуя про сторонних персонажей, и тут же рассказывая про гибель этих героев… Зачем-то

«Смута» начинается сумбурно: игроков вводят в контекст исторических событий нагромождением информации, повествуя про сторонних персонажей, тут же рассказывая про их гибель… Зачем-то

#Смутная история

1612-й год: на Руси сгустилась Смута, страну разрывают распри, бандиты бесчинствуют, а простой люд пытается хоть как-то выжить в это непростое время. Этой стране нужен герой! И этим героем оказывается боярин Юрий Милославский, которому предстоит вернуть спокойствие и мир родными землям.

Затравка хоть и тривиальная, но вполне рабочая. Да и антураж незаезженный! А какой простор открывает эпоха Смутного времени для драматургических изысков. Тут можно и раскрыть серьёзные личностные конфликты, и развить героев, показав разные жизненные философии, взгляды и выходящие из них противоречия, да и просто разогнать сюжетный накал до предела… Или можно сделать максимально карикатурную постановку, скорее напоминающую неловкую буффонаду на основе исторических событий вместо серьёзного эпоса. Угадайте, по какому пути идёт «Смута»…

Справедливости ради: города, леса и деревушки в «Смуте» действительно проработаны на совесть. Сможете вдоволь налюбоваться (если у вас топовое железо)

Справедливости ради: города, леса и деревушки в «Смуте» действительно проработаны на совесть. Сможете вдоволь налюбоваться (если у вас топовое железо)

Пожалуй, наиболее ярко этот путь отражают персонажи. За редкими исключениями, они получились фальшивыми, вычурными и комичными — как из-за довольно неловкой стилизации речи под старину (которая к тому же то есть, то нет), так и из-за топорно написанных диалогов. Герои словоохотливы, но большинство их реплик не несут ни эмоциональной ценности, ни исторической, зато переполнены неуместными подробностями и совершенно нелепой гиперболизацией. А ещё в них сквозит сильнейшая несогласованность. Скажем, некоторые персонажи делают отсылки к событиям, в которых совсем недавно принимали участие и которые мы только что видели своими глазами, но рассказывают они про них совершенно не то, что было на самом деле. И это не хитрость персонажа или заложенная в сюжете умышленная ложь, а обычное отсутствие редактуры. Да что уж там, некоторые персонажи вообще на лету меняют собственные характеры. Впрочем, главная проблема здесь другая: диалоги «Смуты» просто ужасающе утомительные!

Как и местные задания, в ходе которых Юрию Милославскому предстоит выполнять «классические» однотипные квесты в духе «добеги туда, зачисти там всё и возвращайся». И это было бы не так печально, если бы не ужасающе реализованное передвижение по местности: срезок нет, а места, через которые, кажется, можно пройти, защищены невидимыми барьерами, что вынуждает делать огромные крюки. А ходить здесь довольно неприятно — Милославский, несмотря на атлетичное телосложение, управляется как неповоротливый грузовик. Впрочем, ходьба — меньшая из проблем боярина…

Милославский получился эдаким Нейтаном Дрейком средневековой Руси: любит уколоть противника не только саблей, но и словом, много шутит в опасных ситуациях и невероятно везуч. Был бы ещё харизматичным…

Милославский получился эдаким Нейтаном Дрейком средневековой Руси: любит уколоть противника не только саблей, но и словом, много шутит в опасных ситуациях и невероятно везуч. Был бы ещё харизматичным…

#Герой… которого мы заслужили?

На бумаге боевая система «Смуты» выглядит если не новаторской, то сделанной вполне в духе времени. Смотрите сами: набор из сильной и слабой атак, удар ногой, как в какой-нибудь Assassin’s Creed Odyssey, и использование огнестрела, которое хоть и не решит исход битвы, но может оказаться хорошим подспорьем. Но как же здесь неприятно сражаться — на самом базовом уровне. Удары то и дело проходят сквозь врагов, управление вязкое, уклонения работают через раз, да и отдачи не чувствуешь никакой. И если сначала может показаться, что не всё так плохо, то уже на пятый бой хочется взвыть от утомительного закликивания абсолютно одинаковых и неинтересных противников.

Есть в игре и стелс-сегменты. Здесь противники либо будут вас замечать за укрытиями и в кустах, либо не обращать внимания на расправу над товарищами в двух шагах от себя. А ещё скрытная расправа как-то не очень к лицу герою, который постоянно хвалится честью, достоинством и небывалой молодецкой удалью. Как и возможность переодеваться в разную одежду в духе Hitman, чтобы избежать лишних проблем. Видимо, хвалиться — не мешки ворочать.

Читать исторические справки в кодексе куда интереснее, чем собственно играть

Читать исторические справки в кодексе куда интереснее, чем собственно играть

Как я уже упомянула, главный герой действительно очень сильно напоминает Нейтана Дрейка и других фаворитов фортуны. Правда, в отличие от большинства представителей архетипа, Милославский вызывает лишь отторжение. Его безмерная самоуверенность и бахвальство не уравновешены добрым нравом или приятным характером. Да ладно, приятным — хотя бы как следует проработанным! Боярин получился наглым, хамоватым, двуличным и вдобавок картонным типом, сопереживать которому невозможно, да и играть за него просто неприятно. Не такого героя мы заслужили, зато «Смуте» он вполне подходит.

***

Главная трагедия «Смуты» не в том, что она вышла настолько неказистой — беда в том, что из всего этого можно было бы сделать действительно неплохую игру. То, что она выглядит как альфа-версия — не преувеличение. Пара лет доработок, тестов, отладки, а также тотальная работа над нарративом и главным героем могли бы подарить нам если и не шедевр, что превзойдёт пресловутого третьего «Ведьмака», то просто крепкую игру в столь близком сердцу антураже. Но вышло как вышло…

Достоинства:

  • локации проработаны достойно — если у вас есть сверхмощный ПК, чтобы это рассмотреть.

Недостатки:

  • у вас же есть сверхмощный ПК?
  • неотзывчивая и однообразная боевая система;
  • неубедительная режиссура и неуклюжая озвучка;
  • удручающее техническое состояние;
  • скучный сюжет и утомительные квесты;
  • нелепые диалоги.

Графика

Города и веси действительно проработаны отлично — выглядят достойно, заметна скрупулёзность в деталях и желание передать дух средневековой Руси. Жаль, про лицевую анимацию такого же сказать нельзя. Да и поселения, хоть и красивые, но жизнь в них симулирована уж больно топорно.

Звук

К звуковому оформлению претензий нет: лязг стали, боевая возня, шум больших городов — всё сделано вполне неплохо. Музыку же штормит от атмосферных мелодий, погружающих в мир средневековой Руси до совершенно невзрачного и надоедливого бренчания.

А вот озвучка героев, имитирующая манеру речи людей семнадцатого века, получилось чрезмерно карикатурной — веры в то, что говорят люди той эпохи, нет совсем. Да и в принципе люди так не говорят — почти все диалоги лишены хоть какой-то органичности. К техническому качеству озвучки тоже есть претензии: скажем, какой-нибудь из персонажей начинает говорить с искажением, будто бы вещает в мегафон, или наоборот, в лесу герои общаются как в звукопоглощающей студии звукозаписи.

Одиночная игра

Скучное приключение с утомительной боевой системой, неинтересными квестами, карикатурными диалогами и красивыми декорациями.

Оценочное время прохождения

На игру уйдёт примерно тридцать пять часов. Впрочем, едва ли вам захочется поиграть в «Смуту»… вообще.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

«Смута» могла бы получится неплохой игрой, но огромные амбиции и куда более скромные возможности, увы, сложились в проект, бесконечно уступающий всем, кого он собирался превзойти.

Оценка: 3,0/10

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Теги: игра, рецензия, смута
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