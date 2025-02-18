Пошаговое ролевое приключение Dead Weight отправит игроков в стимпанковый мир летучих кораблей и Древних Богов

Инвестиционный фонд Indie Go, который помогает «выдающимся разработчикам реализовать самобытные проекты», объявил о поддержке пошагового ролевого приключения Dead Weight от независимой студии Klukva Games.

События Dead Weight развернутся в стимпанковом мире, в котором могучие существа проснулись от вечного сна. Игрокам предстоит снарядить летучий корабль и дать бой Древним Богам или стать их последователями в поисках запретных знаний.

Пользователи Dead Weight будут путешествовать по небесам, изучать древние руины и неизвестные острова, собирать и тренировать команду, улучшать корабль и участвовать в пошаговых боях.

Обещают полный опасностей мир, обширное дерево прокачки, 15 классов и систему мультиклассов, которые позволят создать уникального персонажа, роглайт-элементы, поддержку русского и английского языков.

Скриншоты

Dead Weight прошла отбор и получит поддержку Indie Go. По словам управляющего партнёра Владимира Вареника, фонд остался «в полном восторге от уникальной стимпанк-вселенной, которую создали ребята из Klukva Games».

«Глядя, с какой страстью команда работает над игрой, мы сами заряжаемся их энергией и энтузиазмом. Мы рады сопровождать их на пути к новым высотам и сделать всё возможное, чтобы их игра успешно вышла», — заверил Вареник.

Релиз Dead Weight ожидается на ПК (Steam). Страница в сервисе Valve сообщает о выходе во втором квартале 2025 года, а прикреплённый ниже декабрьский трейлер — в третьем. В сентябре игра получила новое демо (кнопка «Запросить доступ»).