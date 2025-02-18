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DJI представила стабилизаторы Osmo Mobile 7 для смартфонов для плавной кинематографической съёмки

DJI представила новую линейку стабилизаторов Osmo Mobile 7 для смартфонов с расширенным набором аксессуаров. Новинки стали ещё компактнее и легче, получили улучшенную систему слежения ActiveTrack 7.0 и возможность подключения аксессуаров, таких как внешний микрофон и модуль управления жестами. Также новинки получили встроенные в основание ножки для использования в качестве штатив, а старшая модель Osmo Mobile 7P также располагает встроенным выдвижной штангой.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

По внешнему виду Osmo Mobile 7 не сильно отличается от предшественника Mobile 6. Все основные элементы управления, включая боковое колесо, триггер для сброса ориентации и держатель для селфи, остались без изменений, сообщает Android Police. Основные удобства по-прежнему связаны с приложением DJI Mimo, которое синхронизирует движения стабилизатора с эффектами камеры, помогая создавать видео на профессиональном уровне.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

Новинка весит всего 300 грамм (версия 7P — 368 грамм), но при этом обеспечивает до 10 часов автономной работы. Важным улучшением стала обновлённая система ActiveTrack 7.0, которая позволяет отслеживать объект даже в сложных условиях, например, если кто-то на мгновение выходит из кадра или скрывается в толпе. Ко всему прочему, теперь технология поддерживает отслеживание нескольких объектов одновременно и позволяет переключаться между ними одним касанием.

Ещё одним важным дополнением стала поддержка новых аксессуаров. В частности, магнитный многофункциональный модуль позволяет использовать функцию активного слежения прямо в родном приложении камеры смартфона, что особенно может быть полезно для владельцев топовых устройств. Кроме того, этот модуль отвечает за управление жестами — можно поднять ладонь, чтобы начать или остановить слежение, показать знак «V», чтобы сделать фото или начать запись, а также использовать жест Double L для изменения кадрирования.

Источник изображения: DJI

Источник изображения: DJI

Стоит сказать, что в последние годы смартфоны стали мощными инструментами для видеосъёмки благодаря оптической стабилизации и высококачественным сенсорам. Однако в некоторых ситуациях встроенной стабилизации недостаточно и тогда на помощь приходят подвесы, в производстве которых компания DJI является одним из лидеров. DJI также известна своими компактными дронами для видеосъёмки, а также трёхосевыми стабилизаторами для смартфонов.

В число дополнительных аксессуаров серии Osmo Mobile 7 входят магнитное съёмное крепление DJI OM, мини-передатчик DJI Mic, комплект для отслеживания DJI OM 7 Series и штатив DJI OM Grip. Osmo Mobile 7 доступен по цене $90 за базовую версию, а более дорогая модель Osmo Mobile 7P обойдётся в $150.

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Теги: dji, стабилизатор, osmo mobile
dji, стабилизатор, osmo mobile
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