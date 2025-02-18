Представлены SSD для потребительских компьютеров Micron 4600 — до 4 Тбайт и 14 500 Мбайт/с

Компания Micron представила серию твердотельных накопителей Micron 4600 с поддержкой интерфейса PCIe 5.0. В неё вошли модели объёмом 512 Гбайт, 1, 2 и 4 Тбайт, построенные на базе флеш-памяти Micron G9 TLC NAND. Новинки ориентированы на использование в потребительских ноутбуках и ПК.

Для модели Micron 4600 объёмом 512 Гбайт производитель заявил скорость последовательного чтения 10 300 Мбайт/с и последовательной записи 5780 Мбайт/с, производительность в случайных операциях чтения в 800 тыс. IOPS и записи в 1,2 млн IOPS, а также ресурс 300 TBW (терабайт перезаписанной информации).

SSD объёмом 1 Тбайт предложит скорость последовательного чтения и записи соответственно в 14 500 и 11 500 Мбайт/с, производительность в операциях случайного чтения и записи в 1,6 млн и 2,1 млн IOPS, а также ресурс 600 TBW. Для моделей объёмом 2 и 4 Тбайт заявлены скорости последовательного чтения 14 500 Мбайт/с и записи 12 000 Мбайт/с, производительность в случайных операциях чтения и записи 2,1 млн IOPS, а также ресурс в 1200 и 1600 TBW соответственно.

Micron позиционирует серию NVMe-накопителей Micron 4600 PCIe Gen 5 в качестве решений для OEM-производителей ноутбуков и ПК. Новинки предлагают различные технологии защиты и шифрования, включая TCG Opal, Security Protocol and Data Model (SPDM), Data Object Exchange (DOE) и Device Identifier Composition Engine (DICE).

Компания также заявляет, что новые SSD обеспечивают прирост производительности до 61 % в приложениях для мультимедиа и развлечений, до 59 % в приложениях для энергетической отрасли, до 45 % в приложениях для разработки продуктов и до 38 % в приложениях для биологических исследований, согласно данным тестов SPECwpc, по сравнению с накопителями PCIe 4.0.

Образцы твердотельных накопителей Micron 4600 PCIe Gen 5 уже поставляются производителям компьютеров и ноутбуков.