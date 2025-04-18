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Обзор и тестирование корпуса DeepCool CH690 Digital: свобода выбора

 
В последнее время в компьютерных корпусах наблюдается тенденция к увеличению количества стеклянных панелей: если раньше из стекла делали только боковую, то теперь ещё и переднюю. «Аквариумизация» объясняется желанием показать красивые комплектующие с подсветкой (преимущественно видеокарту и системы охлаждения). Однако в DeepCool пошли ещё дальше!
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Новый корпус компании DeepCool, названный CH690 Digital, необычен сразу по нескольким причинам. И дело даже не столько в его «аквариумной» концепции с двумя (а точнее, с тремя) стеклянными панелями, сколько в том, что такой корпус поставляется вообще без вентиляторов. С одной стороны, это требует от пользователя дополнительных затрат, а также хотя бы базовых представлений об организации воздушных потоков внутри корпуса. Но, с другой стороны, такой подход делает корпус дешевле и одновременно позволяет пользователям самостоятельно организовать в нём охлаждение под свою конкретную конфигурацию и требования к уровню шума. В сегодняшнем материале расскажем обо всех нюансах нового корпуса, включая его удобную панель с данными мониторинга.

#Технические характеристики

Название модели DeepCool CH690 Digital
Форм-фактор корпуса Mid-Tower
Размеры (В × Ш × Д), мм 516 × 240 × 485
Масса, кг 9,8
Боковые панели Из закалённого стекла толщиной 4 мм и из стали 0,7 мм
Цвет Чёрный (есть белая версия)
Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло
Штатная система охлаждения Отсутствует
Отсеки для накопителей 2 × 2,5’’ и 1 × 3,5’’/2,5’’
Слоты расширения, шт. 8 горизонтальных
Совместимость с материнскими платами ATX/micro-ATX/mini-ITX (включая Back-Connect Design)
Порты вводы/вывода 2 × USB 3.0 Type-A;
1 × USB 3.1 Type-C;
1 × HD Audio и Mic
Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания
Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 180 / 182 / 450
Пылевые фильтры, шт. 3 (сверху, снизу и сбоку)
Возможность модернизации под СЖО Нет
Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 10 штук, в том числе:
– передняя панель – нет;
– верхняя панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм;
– задняя панель – 1 × 120 мм или 1 × 140 мм;
– нижняя панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм;
– боковая панель – 3 × 120 мм или 3 × 140 мм
Возможность установки радиаторов СЖО Верхняя панель: от 120 × 120 мм до 420 × 140 мм;
задняя панель: 120 × 120 мм или 140 × 140 мм;
боковая панель: от 120 × 120 мм до 280 × 140 мм;
нижняя панель: от 120 × 120 мм до 360 × 120 мм;
передняя панель: не предусмотрено
Дополнительно (особенности) Цифровой дисплей на боковой панели с контролем температуры, энергопотребления, степени загрузки, частоты и скорости вентилятора;
сменная задняя панель;
кабель-менеджмент (стяжки и петли)
Гарантия производителя, лет 2
Страна производства Китай
Розничная стоимость, руб. 10 550

#Упаковка и комплектация

DeepCool CH690 Digital запечатан в большую картонную коробку с белой наклейкой, где указана модель корпуса и приведено его небольшое фото.

Две ручки на торцах коробки упрощают её переноску, но из-за габаритов делать это всё же удобнее вдвоём.

Внутри картонной коробки корпус зажат между двумя вставками из вспененного полиэтилена и дополнительно запечатан в полиэтиленовый пакет.

После распаковки внутри корпуса были обнаружены две коробки. В первой находится удобный пластиковый бокс с отсеками под стяжки, винты и втулки. Там же есть дополнительные фиксаторы панелей с зажимами (если вдруг сломаются те, что в корпусе).

Во второй коробке находится задняя сменная панель с перфорацией, пластиковая рамка для установки 140- или 120-мм вентилятора, а также инструкция по сборке.

Корпус DeepCool CH690 Digital выпускается в Китае и сопровождается двухлетней гарантией. Что касается стоимости корпуса в России, то она немного выше десяти тысяч рублей. Согласимся, что для Mid-Tower без вентиляторов это довольно высокая стоимость, даже с учётом обилия стеклянных панелей и цифровой ленты мониторинга. Впрочем, не будем забегать вперёд.

#Дизайн

Дизайн DeepCool CH690 Digital можно назвать обычным и даже в какой-то степени скромным. И это несмотря на обилие стеклянных панелей. Корпус действительно выглядит лаконично: строгий параллелепипед с чёрной крышкой и нижней окантовкой такого же цвета и тремя стенками из прозрачного стекла (оно обклеено с обеих сторон защитной плёнкой).

Габариты корпуса — 516 × 240 × 485 мм (В × Ш × Д), форм-фактор – Mid-Tower. Масса корпуса составляет почти десять килограммов.

Передняя панель DeepCool CH690 Digital полностью стеклянная и каких-то особенностей не имеет, а вот задняя — необычная. Здесь сразу же обращает на себя внимание стеклянная вставка с пиксельным рисунком, а также большая перфорированная зона над проёмом портов ввода-вывода материнской платы.

Но не стоит пугаться, что на заднюю стенку нельзя установить вентилятор, — выше мы уже показали комплект поставки корпуса, где есть сменная панель и рамка для установки вентилятора. Кроме этого, обращают на себя внимание две просторных зоны: для кабелей за поддоном материнской платы (36 мм) и для установки СЖО в верхней части корпуса.

Боковая панель над рабочей зоной выполнена из прозрачного закалённого стекла толщиной 4 мм, а вот противоположная – из тонколистовой стали 0,7 мм и в передней части оснащена большой вентиляционной решёткой для установки трёх вентиляторов.

Сверху на корпусе — ещё одна перфорированная зона, накрытая мелкоячеистой сеткой. Снизу также предусмотрена перфорация, она выполнена более крупными отверстиями и накрыта пылевым фильтром.

Нижний фильтр в DeepCool CH690 Digital удерживается полозьями и для чистки выдвигается назад.

Опорами корпусу служат четыре пластиковые ножки высотой 20 мм с демпферными наклейками-полосками.

Все порты и кнопки в DeepCool CH690 Digital расположены в нижней части боковой панели на глянцевой полосе, где также выводятся данные мониторинга (об этом позже). В числе портов один USB 3.1 Type-C и два USB 3.0 Type-A, рядом можно увидеть комбинированный разъём для наушников или микрофона, кнопку сброса и кнопку включения с контурной подсветкой.

Качество сборки корпуса находится на высоком уровне: все панели подогнаны друг к другу равномерно, щелей нет, качество пластика и металла стандартное, без нареканий.

#Внутреннее строение

Схема съёмных панелей на шасси DeepCool CH690 Digital приведена ниже.

Однако на ней есть две неточности: верхняя панель также снимается с корпуса, как и задняя стеклянная полоса.

Обе боковые панели (стеклянная и металлическая) зафиксированы одним винтом каждая, но это скорее для транспортировки корпуса, при эксплуатации эти винты не нужны, поскольку панели надёжно удерживаются пластиковыми фиксаторами.

Кстати, в комментариях к предыдущим материалам 3DNews читатели подметили, что эти фиксаторы ломаются, если панели часто открывать, и неплохо было бы, чтобы производители включали в комплект запасные, сменные фиксаторы. Вот оказалось, что в DeepCool уже так делают — в комплекте с DeepCool CH690 Digital есть два резервных фиксатора панелей!

Рабочая зона корпуса максимально просторна, в особенности когда в нём нет ни одного вентилятора.

На поддон можно установить материнские платы форм-факторов ATX, micro-ATX или mini-ITX, включая платы с поддержкой Back-Connect Design (с расположением коннекторов на обратной стороне текстолита).

При этом не можем не отметить, что поддон платы является самым «нежным» местом корпуса, – он прогибается даже при легчайшем нажатии (видимо, как раз из-за многочисленных проёмов и отверстий).

Высота процессорного кулера в этом корпусе может достигать впечатляющих 182 мм, а длина видеокарт ещё более внушительных 450 мм.

Для последних предусмотрена опора с резиновым наконечником, регулируемая по высоте.

А вот возможность вертикальной установки видеокарты в DeepCool CH690 Digital, к сожалению, не предусмотрена.

Верхняя панель корпуса имеет большой проём с петлями и прорезями по краям для установки вентиляторов или радиатора системы жидкостного охлаждения. Толщина последнего может достигать 32-35 мм, запас по высоте здесь действительно значительный.

Задняя панель изнутри практически обычная, не считая стеклянной полосы (кстати, она не матовая, а просто обклеена защитными плёнками с обеих сторон).

В корпусе сразу восемь слотов PCIe с перфорированными заглушками и винтовыми креплениями.

Для установки единственного 3,5-дюймового накопителя в DeepCool CH690 Digital предусмотрена съёмная пластина сразу за процессорным сокетом материнской платы.

На неё же можно установить 2,5-дюймовый накопитель, а ещё два таких же монтируются ниже в прорезиненные втулки-держатели.

Вообще, термин «перфорация» можно было бы добавить прямо в название этой модели корпуса, поскольку она присутствует на нем везде и всюду, всюду и везде. Вот и нижняя перегородка между рабочей зоной и зоной блока питания вся испещрена квадратными отверстиями в неисчислимом множестве.

В характеристиках корпуса указано, что длина блока питания не должна превышать 180 мм, но на самом деле в нижнюю нишу легко войдет и 240-мм блок питания, даже с учётом необходимости подключения к нему и отключения от него кабелей.

Что касается проводов, входящих в комплект корпуса, то в их числе кабели USB 3.0/3.1, аудиокабель, колодка для кнопок включения и сброса, а также коннектор USB 2.0 для панели мониторинга.

Встроенной подсветки в корпусе нет, как и контроллера для управления вентиляторами.

#Система охлаждения и возможности дооснащения

Как уже было сказано выше, DeepCool CH690 Digital не оснащается корпусными вентиляторами. При этом возможности по установке корпусных вентиляторов в эту модель более чем исчерпывающие. Если говорить о 120-мм вентиляторах, то снизу, сверху и на боковую панель войдут аж по три штуки и ещё один можно повесить на заднюю панель.

Вентиляторов типоразмера 140 мм в DeepCool CH690 Digital войдёт всего лишь на один меньше: по три сверху и снизу, два на боковую панель и один на заднюю.

И вот при таком количестве потенциально устанавливаемых в корпус вентиляторов невольно задаёшься вопросом: почему DeepCool не дооснастила CH690 Digital контроллером для вентиляторов? Ну право слово – на фоне стоимости этого корпуса простенькая плата-контроллер с 8-10 коннекторами с PWM-регулировкой вообще бы ни на что не повлияла.

С системами жидкостного охлаждения DeepCool CH690 Digital также весьма дружен. Сверху можно установить гигантские радиаторы размерами до 420 × 140 мм, сбоку до 280 × 140 мм и снизу до 360 × 120 мм.

При этом нужно помнить, что в этом корпусе две с половиной панели стеклянные (то есть глухие) и что приток свежего воздуха в корпус вместе с выбросом нагретого нужно просчитать заранее.

#Сборка

Для сборки системы в DeepCool CH690 Digital производитель приготовил простую пошаговую инструкцию (формат PDF, 5.71 Мбайт). Ничего необычного в процессе сборки не выявлено. Многочисленные отверстия и петли максимально упрощают процесс сборки, а SSD-накопители формата 2,5 дюйма вообще закрепляются без винтов, с помощью стоек, вставляемых в резиновые втулки корпуса.

Отверстия для пропуска кабелей от блока питания в рабочую зону закрыты резиновыми заглушками.

Что касается вентиляторов, то их мы рекомендуем установить первыми, до материнской платы и блока питания, — так дальнейшая сборка будет удобнее. В нашем случае мы использовали пять 120-мм вентиляторов be quiet!. На вдув в корпус были установлены два вентилятора на боковой стенке.

А также один вентилятор на разделительной панели.

В свою очередь, на выдув были установлены два вентилятора на верхней панели корпуса.

В результате получилась вот такая вот симпатичная система, представленная преимущественно в чёрном цвете.

Простора в рабочей зоне корпуса хоть отбавляй, поэтому любые кабели подключать к материнской плате и отключать от неё очень удобно.

Для замены задней стеклянной панели металлической требуется отвернуть всего два винта, после чего в этой зоне можно разместить 120- или 140-мм вентилятор.

В нашем экземпляре корпуса обнаружился небольшой дефект: задняя панель периодически отклеивалась от удерживающей её планки в нижней части.

Ну это совсем некритичный момент.

Собранный, закрытый и готовый к старту DeepCool CH690 Digital выглядит так же скромно, как и только что из коробки, – никаких ярких деталей и подсветки.

Для активации панели мониторинга необходимо установить программное обеспечение DeepCool Digital, заранее подключив кабель USB 2.0 от корпуса к материнской плате.

Из настроек утилиты выделим выбор режима отображения данных мониторинга (CPU/GPU/PSU), интервал обновления и единицы измерения температуры.

Показания отображаются чётко и крупно, их прекрасно видно, когда корпус стоит на рабочем столе справа от пользователя.

Правда, что делать тем, у кого корпус стоит слева от пользователя, не очень понятно.

#Конфигурация, методика и тестирование

Оценку эффективности охлаждения компонентов в корпусе DeepCool CH690 Digital и его уровня шума мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:

  • системная плата: MSI MPG Z790 Edge WiFi (Intel Z790, LGA1700, BIOS H.D2 от 12.08.2024);
  • усилитель сокета: ID-Cooling ABF-1700;
  • процессор: Intel Core i9-13900K 3,0-5,8P/2,2-4,3E ГГц (Raptor Lake, 10 нм, 8/16P+16E ядер, 36 Мбайт L3, TDP 125/253 Вт);
  • система охлаждения: PentaWave Z06D (2 × 120 мм, PWM 810–1940 об/мин);
  • термоинтерфейс: ID-Cooling Frost X45 [15,2 Вт/(м·°K)];
  • оперативная память: DDR5 2 × 24 Гбайт Team Group T-Create Expert (CTCED548G7200HC34ADC01), XMP 7200 МГц 34-42-42-84 CR2 при 1,4 В;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE 8 Гбайт/256 бит, с разгоном до 1770-1935(2055)/18200 МГц;
  • накопители:
    • система и бенчмарки: Crucial T700 1 Тбайт (CT1000T700SSD3, PCIe 4.0 x4);
    • бенчмарки и игры: Patriot VIPER VP4300 1 Тбайт (VP4300-1TBM28H, PCIe 4.0 x4);
    • бенчмарки и игры: Netac N950E Pro 1 Тбайт (NT01N950E-001T-E4X, PCIe 3.0 x4);
    • бенчмарки: Gigabyte GP-AG4500G 0,5 Тбайт (PCIe 4.0 x4);
    • бенчмарки: SSTC Hammerhead P990 Pro Plus 1 Тбайт (PCIe 4.0 x4);
    • хранение: Intel SSD 730 480 Гбайт (SATA III, BIOS vL2010400);
  • блок питания: be quiet! Straight Power 10 500W (BN231) (0,5 кВт, 80 Plus Gold), 135-мм вентилятор.

Частота процессора Intel Core i9-13900K была установлена на уровне 5,3 ГГц по производительным ядрам, а по энергоэффективным – на 4,2 ГГц с фиксацией напряжения в значении 1,105 В и функции Load-Line Calibration на третьем уровне.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса мы использовали индивидуальную стресс-нагрузку для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.24-5700.

Для повышения тепловыделения видеокарта была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по эффективной частоте видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (20 циклов) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.64.0 и MSI Afterburner версии 4.6.6 beta 3.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 24,8 до 25,1 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавим, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

Поскольку в безвентиляторном режиме DeepCool CH690 Digital не справляется с охлаждением комплектующих в стрессовой нагрузке (естественной конвекции банально не хватает, да и не рассчитан он на такое), то оценку эффективности охлаждения компонентов, собранных в этом корпусе, и его уровня шума мы провели в трёх режимах работы дополнительно установленных в него 120-мм вентиляторов be quiet! на скоростях 800, 1000 и 1200 об/мин в сравнении с показателями нашего эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в корпусах приведены на следующей диаграмме.

Полученные результаты тестирования говорят о том, что в DeepCool CH690 Digital можно организовать достаточно эффективное охлаждение весьма производительных комплектующих, даже не задействуя все посадочные места под вентиляторы. Пяти хороших 120-мм вентиляторов хватило, чтобы всего на 3 градуса Цельсия отстать от эталонного корпуса по температуре процессора, лишь на 1 градус Цельсия по температурам силовых цепей и на 4,5 градуса Цельсия по температурам видеокарты. Это совсем небольшая разница, особенно если учесть, что Thermaltake Core X71, с которым идёт сравнение, оснащен шестью 140-мм вентиляторами. Также отметим, что, при снижении скорости вентиляторов с 1200 до 1000 и 800 об/мин, резкое повышение температур фиксируется только по VRM материнской платы, тогда как на процессоре и видеокарте температуры возрастают линейно.

Уровень шума DeepCool CH690 Digital без вентиляторов не превышает отметку 29 дБА, а результаты измерений уровня шума после его доукомплектования пятью 120-мм вентиляторами be quiet! мы приведём на следующей диаграмме.

Разумеется, столь низкие показатели звукового давления в первую очередь заслуга не корпуса DeepCool CH690 Digital, а установленных в него вентиляторов, но, с другой стороны, это наглядная демонстрация того, что в таких корпусах можно организовать не только достаточно эффективное, но и весьма тихое охлаждение. При скорости 1200 об/мин пяти 120-мм вентиляторов уровень шума DeepCool CH690 Digital ниже, чем у Thermaltake Core X71 с его шестью 140-мм вентиляторами, работающими на 990 об/мин, — 36 против 37,5 дБА. В этом, конечно, ничего необычного нет.

Подведем итог — в корпусе с двумя стеклянными панелями вполне возможно собрать производительную, очень тихую (30,1 дБА) и вполне эффективно охлаждаемую систему.

#Выводы

Новый корпус DeepCool CH690 Digital получился в первую очередь просторным и удобным для сборки в нём систем практически любого формата. Все панели имеют безвинтовые крепления и снимаются за секунды, а продуманный кабель-менеджмент упростит прокладку и закрепление всех проводов. Поддерживаются материнские платы с расположением разъёмов на обратной стороне текстолита, есть возможность установки длинных видеокарт и предусмотрена механическая опора для них, высокие суперкулеры также без проблем поместятся в этот корпус. Дополняют этот набор возможность установки трёх накопителей (один 3,5” и два 2,5”), фильтры от пыли и фирменная панель мониторинга с отображением показателей основных компонентов. Это практично и удобно.

Отдельно нужно отметить, что DeepCool CH690 Digital, несмотря на отсутствие штатных вентиляторов, предоставляет пользователю развитые возможности для установки множества 120/140-мм вентиляторов и организации максимально эффективного и одновременно тихого охлаждения компонентов. Наличие двух стеклянных панелей мотивирует пользователя на выбор вентиляторов с подсветкой и таких же комплектующих. Совместим корпус и с системами жидкостного охлаждения размерами вплоть до 420 × 140 мм. Из недостатков можем отметить отсутствие контроллера для вентиляторов, невозможность вертикальной установки видеокарты, хлипкость поддона материнской платы и довольно высокую стоимость для корпуса без вентиляторов.

 
 
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Теги: корпус, deepcool
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