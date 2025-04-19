Doogee представила тонкие смартфоны с проекторами и другие новинки на выставке Global Sources в Гонконге

На выставке Global Sources Mobile Electronics Show 2025 в Гонконге компания Doogee представила свои новейшие разработки в четырех категориях: защищенные смартфоны, классические 5G-смартфоны, планшеты с большими экранами и носимые устройства с поддержкой искусственного интеллекта.

Компания отметила, что её стенд привлек внимание международных покупателей, технических специалистов и представителей СМИ. Среди посетителей были отмечены и официальные представители сектора инноваций и технологий Гонконга.

Среди защищённых смартфонов, представленных Doogee в Гонконге, самым выделяющимся можно считать Doogee V Max Play. Он ориентирован на любителей активного отдыха, и предлагает максимальную автономность благодаря аккумулятору ёмкостью 22 000 мА·ч. Кроме того этот аппарат выделяется встроенным LED-проектором, который способен формировать изображение диагональю до 100 дюймов с разрешением 480p и автоматически подстраивать фокус.

Также у этой новинки есть мощный кемпинговый фонарь, способный осветить большое пространство. В остальном Doogee V Max Play тоже весьма продвинутый смартфон. У него 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300 с 12 Гбайт оперативной памяти, а также накопитель на 512 Гбайт. Основная камера имеет разрешение 108 Мп. Её дополняют 8-Мп широкоугольный модуль, а также 20-Мп камера ночного видения с инфракрасной подсветкой.

Серия Doogee S200 включает более классические защищённые смартфоны. Старшая модель S200 Ultra привлекает дизайном в стиле «меха» и дополнительным AMOLED-дисплеем на задней панели, который может отображать время, дату, информацию о погоде и уведомления от приложений. Можно выбирать различные циферблаты и настраивать этот экран по своему усмотрению. Также внешний экран позволяет взаимодействовать с календарём, просматривая расписание и напоминания. Данный аппарат получил 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц и аппаратную платформу Dimensity 7300.

Самыми яркими среди защищённых смартфонов Doogee являются представители серии Blade. На выставке производитель представил смартфон Blade GT Play, который выделяется наличием яркой подсветки на тыльной стороне. Подсветка одновременно является необычной деталью дизайна и функциональным элементом, предлагая световые эффекты для звонков и уведомлений, светомузыку и другие режимы работы, которые можно настроить.

В основу смартфона положен процессор Dimensity 7300, который дополняют 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт хранилища. Имеется 100-Мп тыльная камера с ИИ-алгоритмами и 5-Мп широкоугольный модуль. Смартфон оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость батареи составляет 5500 мА·ч.

Для приверженцев более классических смартфонов Doogee представила трио новинок линейки Moment — Moment60, Moment60 Pro и Moment60 Max — которые производитель называет первыми ультратонкими смартфонами со встроенным проектором. Эти устройства позволяют проецировать изображения, видео и документы на любую плоскую поверхность, что делает их интересным вариантом для демонстрации презентаций, развлечений и совместного использования контента. Другой особенностью данных аппаратов является аккумулятор с кремниевым анодом, который обеспечивает более длительное время работы.

Ещё Doogee представила смартфон Note59 Pro+ с тонким профилем 8,6 мм, ёмким хранилищем на 512 Гбайт, высокопроизводительным 6-нм процессором в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти, а также дисплеем HD+ и 120 Гц.

В сегменте планшетов DOOGEE показала свои самые большие и продвинутые модели: 13-дюймовый Tab E3 Pro и ещё более крупный 14-дюймовый Tab E3 Max. Производитель позиционирует из в качестве решения для продуктивной работы и творчества благодаря дисплеям высокого разрешения с поддержкой стилуса, длительному времени автономной работы и плавной работе.

Наконец, Doogee представила ряд умных часов. Модель G01 предназначена для активных пользователей благодаря поддержке GPS-трекинга и множеству фитнес-режимов. Элегантные часы D39B ориентированы на женскую аудиторию. Серия D32FA и D43: Премиальные AMOLED-смарт-часы с яркими, отзывчивыми сенсорными экранами. Наконец, наиболее продвинутые модели D32FA, D43 (GPS) и D43B (GPS) выделяются яркими AMOLED-дисплеями, продвинутыми фитнес-функциями и мониторингом здоровья в реальном времени.

На стенде Doogee проводились демонстрации продуктов и презентации, показывающие возможности новых устройств. Представители компании также давали интервью различным СМИ.