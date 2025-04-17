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Robokos представила в России умных беспроводных роботов-газонокосилок RoboUP T600, RV600bi и RoboUP T1200

Компания Robokos представила в России беспроводные роботы-газонокосилки RoboUP T600, RV600bi и RoboUP T1200 с использованием искусственного интеллекта. Для их работы не требуется трудоёмкая установка периметрального провода.

Роботы-газонокосилки Robokos RoboUP T600 и Robokos RoboUP T1200 оснащены тремя «органами чувств» — системой RTK-позиционирования, камерами VSLAM и ультразвуковыми датчиками, а модель Robokos RV600bi получила стереокамеру VSLAM с искусственным интеллектом.

Процесс установки новых беспроводных моделей значительно проще и быстрее, чем у проводных аналогов: не требуется прокладывать и настраивать силовые кабели, а также дополнительно приобретать периметральные провода и колышки для монтажа. Новая система отличается большей надёжностью, поскольку отсутствует риск случайного повреждения проводов. Кроме того, домашние животные могут чувствовать себя в безопасности, свободно передвигаясь по территории. Настройка зон покоса теперь выполняется через мобильное приложение.

«Кинематика реального времени» (Real Time Kinematic, RTK) помогает моделям Robokos RoboUP T600 и T1200 ориентироваться на местности и прокладывать траектории движения с точностью до 1 см благодаря спутниковой навигационной системе. Роботы семейства RoboUP используют данные четырёх спутниковых систем позиционирования — GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Это обеспечивает максимальное покрытие территории и стабильность соединения даже в удалённых регионах России. Камеры VSLAM анализируют окружающую среду в течение нескольких секунд, распознают объекты с помощью искусственного интеллекта и запоминают их расположение. Это позволяет формировать более точную карту участка, а в приложении — задавать виртуальные границы движения робота-газонокосилки.

Ёмкости аккумулятора хватает на 100 минут работы. Полная зарядка занимает чуть более часа. Устройства сопровождаются официальной гарантией от производителя сроком до 24 месяцев.

Стоимость новинок с ИИ начинается от 99 990 руб. за модель со стереокамерой VSLAM и от 149 990 руб. за модель с тремя системами позиционирования (RTK + VSLAM + ультразвук).

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Теги: robokos, робот-газонокосилка, искусственный интеллект
robokos, робот-газонокосилка, искусственный интеллект
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