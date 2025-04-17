Европа намерена добывать биотопливо для авиации и судоходства с помощью ГМО-микробов

В Европе созрело понимание, что авиация и судоходство не могут развиваться, полагаясь исключительно на электрификацию, что связано с переходом на возобновляемые источники энергии. Энергоёмкий транспорт требует топлива, и в условиях полного отказа от ископаемых ресурсов выходом может стать синтетическое горючее. Это соответствует «зелёной» доктрине ЕС и не повлечёт загрязнения окружающей среды.

Власти ЕС сообщили, что выделили €8 млн на развитие двух технологий производства «солнечного» топлива в рамках проектов SUN-PERFORM и S2B (Solar to Butanol). В обоих случаях предполагается синтез горючих молекул с помощью генетически модифицированных организмов. На выходе технологии SUN-PERFORM будут получаться липиды (триглицериды), которые с помощью стандартных процессов могут быть преобразованы в биодизельное или экологичное авиационное топливо. Технология S2B нацелена на прямой синтез бутанола, который также может использоваться в качестве топлива.

Проект SUN-PERFORM будет развиваться в Нидерландах под руководством Университета Вагенингена (Wageningen University). В консорциум SUN-PERFORM входят ведущие научно-исследовательские и промышленные партнёры, в том числе Университет Билефельда в Германии (Universität Bielefeld), Политехнический университет Турина в Италии (Politecnico di Torino), организация IN SRL Impresa Sociale в Италии, Амстердамский университет в Нидерландах (Universiteit van Amsterdam), SolarFoil BV в Нидерландах и Общество Макса Планка в Германии (Max Planck Society). Испытания будут проводиться на демонстрационных площадках в Нидерландах и Марокко, причём марокканская площадка была выбрана специально для проверки эффективности технологии в условиях высокой солнечной активности.

Технология SUN-PERFORM будет сочетать усовершенствованные нанокристаллы, предназначенные для максимального улавливания света, с генетически модифицированными микроводорослями, оптимизированными для производства солнечного топлива. Цель состоит в том, чтобы в четыре раза повысить эффективность преобразования солнечной энергии в топливо, сделав его пригодным для масштабируемого промышленного применения.

Координацией проекта S2B занимается Университет Турку в Финляндии (Turun yliopisto — UTU). Технология фокусируется на прямом преобразовании солнечной энергии и атмосферного CO₂ в бутанол — возобновляемое топливо — с помощью генетически модифицированных фотосинтезирующих микроорганизмов и передовых природных (нано)материалов. Консорциум разрабатывает твердотельные фотосинтезирующие биокатализаторы, изготавливаемые с помощью 3D-печати гибридных плёнок. В эти плёнки — функциональные материалы на основе гидрогеля — встраиваются фотосинтезирующие клетки. Эти долговечные и устойчивые платформы для биопроизводства призваны значительно повысить эффективность преобразования света в топливо с захватом CO₂.

Партнёрами проекта S2B являются семь ведущих исследовательских организаций и одна компания, занимающаяся инновационным консалтингом, из разных стран Европы: Университет Нанта во Франции (Nantes Université), Королевская высшая техническая школа в Швеции (Kungliga Tekniska högskolan), Академия Або в Финляндии (Åbo Akademi), фонд VU в Нидерландах, Университет Твенте в Нидерландах (Universiteit Twente), Лаппеенрантский технологический университет в Финляндии (Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto) и ERDYN Consultants во Франции.

В рамках проекта S2B будут разработаны прототипы систем уровня TRL4 (технология подтверждена в лабораторных условиях) с демонстрационными площадками, расположенными в Турку (Финляндия) и Нанте (Франция). Демонстрация обоих проектов состоится в 2028 году, с целью развернуть коммерческое производство к 2029 или 2030 году.