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Motorola представила зелёный планшет Moto Pad 60 Pro с Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мА·ч за $315

Компания Motorola сегодня представила сразу две новинки, одной из которых стал первый ноутбук бренда — Moto Book 60. Второй новинкой стал планшетный компьютер Moto Pad 60 Pro, который будет доступен в продаже в нескольких конфигурациях.

Источник изображений: Motorola

Источник изображений: Motorola

Moto Pad 60 Pro оснащён 12,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2944 × 1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В конструкции предусмотрены 8-мегапиксельная фронтальная камера и 13-мегапиксельная основная.

Аппаратной основой планшета стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300. Устройство будет доступно в версиях с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 Гбайт. При необходимости дисковое пространство можно расширить с помощью карты памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Источник изображений: Motorola

Источником питания служит аккумуляторная батарея на 10 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Планшет поставляется в комплекте со стилусом Moto Pen Pro. Аудиоподсистема включает четыре динамика JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos. В дополнение реализована поддержка функций на базе искусственного интеллекта, таких как Circle to Search от Google.

Источник изображений: Motorola

Moto Pad 60 Pro выпускается в цвете Pantone Bronze Green. Желающим приобрести устройство придётся заплатить $315 за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, а вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ обойдётся в $350.

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Теги: moto pad 60 pro, motorola, планшет
moto pad 60 pro, motorola, планшет
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