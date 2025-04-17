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В работе Telegram произошёл глобальный сбой: приложение не запускается, сообщения не отправляются

В работе мессенджера Telegram произошёл крупномасштабный сбой, на что указывают многочисленные обращения пользователей сервисов DownDetector.su и Сбой.рф. Чем вызваны проблемы в работе сервиса, пока неизвестно.

Источник изображения: Downdetector.su

Источник изображения: Downdetector.su

Пользователи Telegram сообщали о проблемах с загрузкой приложения, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Кроме того сообщается о трудностях с загрузкой медиаконтента, невозможности отправки сообщений и публикаций в каналах, отсутствии оповещений. Неполадки начали фиксироваться с 19:15 по московскому времени.

Что касается географии распространения проблем в работе Telegram, то они распределяются неравномерно. Большой поток жалоб наблюдается из Узбекистана, Крыма, а также Нижегородской и Челябинской областей РФ и из Москвы. Также резкое увеличение числа жалоб на проблемы в работе Telegram наблюдается от пользователей из Европы, США и других регионов, что позволяет сделать вывод о глобальном характере проблем.

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Роскомнадзор заявил, что сбой в работе Telegram произошёл из-за неполадок в его собственной инфраструктуре. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи, перебои начали фиксироваться с 19:30 мск и затронули пользователей по всему миру. В ведомстве уточнили, что продолжают наблюдать за ситуацией.

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Теги: telegram, сбой
telegram, сбой
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