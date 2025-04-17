Внутри одной из версий GeForce RTX 5060 Ti обнаружилась абсурдно маленькая печатная плата

Разборка видеокарты GeForce RTX 5060 Ti в исполнении Eagle OC от компании Gigabyte, проведённая порталом HardwareLuxx, показала, что она оснащена комично короткой печатной платой. Её длина составляет менее 10 сантиметров — это меньше, чем у большинства плат других версий RTX 5060 Ti от других производителей.

Полные размеры карты Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC составляют 215 × 122 × 40 мм. Большинство производителей, включая Gigabyte, выпустили свои версии RTX 5060 Ti с полноразмерными разъёмами PCIe 5.0 x16. Однако известно, что графический процессор GB206 поддерживает лишь 8 линий PCIe, поэтому полноразмерный разъём ей фактически не нужен. Компания Gigabyte этим воспользовалась и выпустила очень компактные модели RTX 5060 Ti Eagle OC и Windforce, оснащённые укороченным разъёмом PCIe 5.0 x8. Физические размеры версии Windforce ещё меньше — 208 × 120 × 40 мм.

Поскольку эти карты используют очень короткие печатные платы, производителю пришлось перенести 8-контактный разъём для дополнительного питания в переднюю часть видеокарты — он расположен сразу за панелью внешних видеовыходов.

По мнению портала VideoCardz, компания Gigabyte зарезервировала такие короткие печатные платы с укороченными разъёмами PCIe только для двухвентиляторных вариантов RTX 5060 Ti и RTX 5060. Для сравнения: представленная недавно низкопрофильная модель GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G длиной 182 мм, но оснащённая тремя вентиляторами, получила полноразмерный физический разъём PCIe 5.0 x16, хотя для работы использует только 8 линий PCIe.