Дуров после задержания объяснил французской полиции, как правильно направлять запросы к Telegram

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что его задержание во Франции в прошлом году вынудило сервис начать соблюдать правила Евросоюза и передавать правоохранителям IP-адреса пользователей. Ранее такая информация появлялась в СМИ, на что Дуров отреагировал в своём Telegram-канале.

Дуров заявил, что его компания всегда соблюдала действующие в ЕС законы, но после его задержания во Франции полиция страны стала формировать свои запросы в Telegram в соответствии с тем, как это описано в законе ЕС о цифровых услугах. Благодаря этому французские суды получили от сервиса IP-адреса людей, которые подозреваются в совершении разных преступлений.

Напомним, основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже в августе прошлого года. После этого ему предъявили ряд обвинений в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для проведения незаконных транзакций, отказе в предоставлении данных по запросам уполномоченных органов, отмывании денег и др. В феврале этого года СМИ со ссылкой на французскую прокуратуру писали, что уголовное дело в отношении Дурова дойдёт до суда не ранее чем через год.