WhatsApp перенял ещё одну «фишку» Telegram — пользовательские наборы стикеров

На этой неделе началось распространение крупного обновления для мессенджера WhatsApp, которое добавляет новый способ создания и управления наборами стикеров без необходимости покидать приложение. Такой подход упрощает процесс взаимодействия с сервисом для пользователей, которые создают собственные наборы стикеров.

В WhatsApp уже была реализована возможность создавать и сохранять пользовательские стикеры. Однако найти и отправить такие стикеры кому-либо было непросто, поскольку за время существования такой возможности скопилось огромное множество стикеров.

Чтобы решить эту проблему разработчики добавили функцию создания пакетов стикеров прямо в приложении. Благодаря этому пользователи могут создать стикеры и организовывать их в нескольких папках. В дополнение к этому можно делиться с другими сразу всем набором стикеров вместо того, чтобы пересылать их по одному.

«Будь то набор стикеров с изображением вашей собаки или забавные селфи ваших друзей, теперь вы сможете сделать свои чаты более весёлыми и индивидуальными, используя уникальные наборы стикеров. Ранее в этом году мы представили функцию совместного использования наборов стикеров, а теперь вы можете создавать и делиться собственными наборами стикеров со своими друзьями и близкими прямо в чате», — сообщил представитель WhatsApp.

Помимо функции создания наборов стикеров, WhatsApp недавно добавил ряд других нововведений. Пользователям мессенджера стали доступны индикатор, показывающий количество находящихся онлайн человек в групповых чатах, и функция сканирования и отправки документов. Пользователи iPhone также могут сделать WhatsApp приложением для звонков и обмена сообщениями по умолчанию.