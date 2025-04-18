В Android вернётся переключатель «Не беспокоить» для тех, кому не понравились «Режимы»

Людям свойственно противиться изменениям, если они привыкли к чему-то удобному. Ярким примером стала инициатива Google убрать из быстрых настроек Android опцию «Не беспокоить» и заменить её более гибкими «Режимами». Есть люди, которые включают функцию «Не беспокоить» по нескольку раз в день, и они предсказуемо оказались недовольными, что теперь для этого стали требоваться два действия вместо одного. Поэтому в Google решили вернуть всё как было.

Инцидент коснулся небольшой доли пользователей Android — затронул только владельцев устройств Google Pixel. Сомнительное нововведение появилось с обновлением Android 15 QPR2. Вместо простого и быстрого варианта «Не беспокоить» настройка «Режимы» позволяет персонализировать схему вывода уведомлений, учитывая множество параметров. Из-за этого пользователи лишились возможности включать режим «Не беспокоить» в шторке с быстрыми настройками — выбор опции «Режимы» вызывает всплывающее окно, где есть вариант «Не беспокоить» наряду с несколькими другими. То есть приходится совершать два действия вместо одного, что было воспринято с недовольством.

В четвёртой бета-версии Android 16, к счастью, все вернулось на исходные позиции, сообщил ресурс Android Authority: в меню быстрых настроек обнаружился значок «Не беспокоить», каким он был всегда. При этом «Режимы» никуда не делись — эта опция теперь располагается рядом, давая пользователю выбор: действовать по старой или новой схеме. Гарантии того, что в общедоступном издании Android 16 эта функция из бета-версии появится сразу, нет, и от Google никаких заявлений пока не было. Но хотелось бы надеяться, что компания прислушалась к мнению общественности, и опция «Не беспокоить» вернётся хотя бы в одном из последующих обновлений Android 16. Пока же Android Authority предлагает владельцам смартфонов Google Pixel воспользоваться приложением с открытым исходным кодом, которое решает внезапно возникшую проблему.