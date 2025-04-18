$278 млрд налогов недоплатила «Кремниевая шестёрка» IT-гигантов благодаря лазейкам в законе

Крупнейшие технологические компании мира, входящие в «Кремниевую шестёрку» (Silicon Six), заплатили за последние десять лет почти на $278 миллиардов меньше налогов, чем могли бы, используя лазейки в налоговом законодательстве. Об этом говорится в новом отчёте британской некоммерческой организации Fair Tax Foundation (FTF), которая вновь подняла вопрос о налоговой справедливости в цифровую эпоху.

Анализ FTF показал, что «Кремниевая шестёрка», в которую входят Amazon, Apple, Alphabet, Meta✴, Microsoft и Netflix, заработала $11 трлн дохода и $2,5 трлн прибыли за 10 лет. Однако, как пишет TechSpot, их средняя эффективная налоговая ставка составила всего 18,8 %, что значительно ниже среднего уровня по США (29,7 %) и миру (27 %).

Если исключить разовые выплаты, связанные с репатриацией прибыли, эффективная (реально уплаченная) налоговая ставка оказалась ещё ниже — всего 16,1 %. Кроме того, компании завысили данные о своих налоговых платежах на $82 млрд, включая в отчётность так называемые налоговые резервы — суммы, отложенные на возможные будущие выплаты, которые, вероятно, так и не будут никогда произведены.

По словам главы Fair Tax Foundation Пола Монагана (Paul Monaghan), уклонение от налогов стало неотъемлемой частью бизнес-моделей крупных корпораций. «Налоговая оптимизация, фактически представляющая собой легальные способы минимизации налоговых обязательств, встроена в их стратегии», — заявил он. Кроме того, отчёт показывает, что техногиганты активно используют низконалоговые юрисдикции и американские налоговые льготы FDII (Foreign-Derived Intangible Income). Механизм FDII позволяет компаниям платить всего 13,125 % налога на часть зарубежной прибыли, связанной с интеллектуальной собственностью, что значительно ниже стандартной ставки корпоративного налога.

Только в 2024 году FDII сэкономила «шестёрке» $12 млрд, а за три года — $30 млрд. Для Meta✴, Alphabet и Netflix эта льгота снизила налоговую нагрузку на пять процентных пунктов. Среди компаний с самым низким уровнем налоговых отчислений названы Netflix (14,7 %), Meta✴ (15,4 %) и Apple (18,4 %). Наихудшей по налоговому поведению FTF считает Amazon, несмотря на то, что её средняя ставка составляет 19,6 %. При этом лидером по уплате налогов стала Microsoft с показателем 20,4 %.

FTF также обращает внимание на разрыв между реальными налоговыми выплатами и тем, что отражается в бухгалтерской отчётности. За 10 лет разница между заявленными и фактически уплаченными налогами достигла $277,8 млрд, а объём «неопределённых налоговых позиций» — то есть спорных требований на налоговые вычеты — вырос более чем втрое и составил $82,5 млрд.

Компании отреагировали на критику, заявив о соблюдении всех местных законов. Представители Amazon подчеркнули, что низкий уровень налогов объясняется крупными инвестициями и небольшой маржой прибыли. В свою очередь, Meta✴ и Netflix заявили, что строго следуют налоговым правилам в каждой стране, где ведут деятельность.