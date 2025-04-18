Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Жду эту игру с самого рождения»: новый ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Жду эту игру с самого рождения»: новый трейлер фэнтезийного шутера Covenant с элементами Dark Souls и Dishonored впечатлил геймеров

Основанная бывшими разработчиками Halo, Battlefield, Call of Duty, Destiny и Doom студия Legion представила новый трейлер анонсированного в декабре мрачного фэнтезийного шутера Covenant.

Источник изображений: Legion Studios

Источник изображений: Legion Studios

События Covenant развернутся в мифическом мире Создания (Creation), куда Творцы (Composers) отправляют своего последнего небесного посланника по следу ангела Малаха, не устоявшего перед бездной.

Игрокам в роли ангела-воителя предстоит освоить ближний бой, секретную магию и древнее оружие. Каждую пушку можно взять как в одну, так и в обе руки (подсмотрено в Soulslike-играх), что повлияет на её характеристики и доступные функции.

Представленный на презентации Galaxies новый трейлер Covenant демонстрирует величественные локации, могущественных боссов и отрывки игрового процесса с применением разных видов оружия.

Пользователи в комментариях остались в восторге от нового показа Covenant и излучают ажиотаж вокруг предстоящего релиза. «Такое ощущение, будто жду эту игру с самого рождения», — поделился wolfirofl30.

Разработчики вдохновлялись Dark Souls, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored и файтингами вроде Tekken и Super Smash Bros.

Разработчики вдохновлялись Dark Souls, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored и файтингами вроде Tekken и Super Smash Bros.

Covenant позиционируется как соулслайк-шутер с изобилующим взаимосвязанными локациями миром (короткие маршруты, запертые на ключ двери, скрытые пути), сюжетной кампанией, кооперативным и соревновательным мультиплеером.

На данный момент Covenant подтверждена только для ПК (Steam), но разработчики не исключают релиз на консолях. Чего ждать точно не стоит, так это микротранзакций или элементов сервисов: «Это видеоигра, а не ипотека».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Взрывной геймплейный трейлер Painkiller порадовал фанатов демонстрацией нового и классического адского оружия
«Уверены, игра будет стоить ожидания»: научно-фантастический шутер Metal Eden от создателей Ruiner не выйдет 6 мая
Анонсирован нелинейный магический шутер Welcome to Brightville в «лучших традициях» Atomic Heart, System Shock и BioShock
«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракции из Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговал фанатов
«Я так долго об этом мечтал»: моддер добавил в Dark Souls Remastered бесшовный кооператив на шестерых
В открытый доступ попали первые скриншоты The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — официального ремейка культовой RPG от Bethesda
Теги: covenant, legion studios, шутер
covenant, legion studios, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.