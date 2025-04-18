«Жду эту игру с самого рождения»: новый трейлер фэнтезийного шутера Covenant с элементами Dark Souls и Dishonored впечатлил геймеров

Основанная бывшими разработчиками Halo, Battlefield, Call of Duty, Destiny и Doom студия Legion представила новый трейлер анонсированного в декабре мрачного фэнтезийного шутера Covenant.

События Covenant развернутся в мифическом мире Создания (Creation), куда Творцы (Composers) отправляют своего последнего небесного посланника по следу ангела Малаха, не устоявшего перед бездной.

Игрокам в роли ангела-воителя предстоит освоить ближний бой, секретную магию и древнее оружие. Каждую пушку можно взять как в одну, так и в обе руки (подсмотрено в Soulslike-играх), что повлияет на её характеристики и доступные функции.

Представленный на презентации Galaxies новый трейлер Covenant демонстрирует величественные локации, могущественных боссов и отрывки игрового процесса с применением разных видов оружия.

Пользователи в комментариях остались в восторге от нового показа Covenant и излучают ажиотаж вокруг предстоящего релиза. «Такое ощущение, будто жду эту игру с самого рождения», — поделился wolfirofl30.

Covenant позиционируется как соулслайк-шутер с изобилующим взаимосвязанными локациями миром (короткие маршруты, запертые на ключ двери, скрытые пути), сюжетной кампанией, кооперативным и соревновательным мультиплеером.

На данный момент Covenant подтверждена только для ПК (Steam), но разработчики не исключают релиз на консолях. Чего ждать точно не стоит, так это микротранзакций или элементов сервисов: «Это видеоигра, а не ипотека».