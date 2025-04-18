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Xiaomi представила компактный домашний проектор Redmi 3 Lite за $100

Xiaomi представила компактный домашний проектор Redmi 3 Lite, разработанный специально для показа потокового контента. Проектор обеспечивает яркость 180 люменов по китайскому стандарту CVIA (примерно 410 по стандарту ANSI), чего хватает для чёткого воспроизведения видео с разрешением 1080p в затемнённом помещении. Проектор весит всего 1,2 кг, а размеры 146 × 113 × 172,5 мм позволяют легко брать его с собой.

Источник изображений: Redmi

Источник изображений: Redmi

Redmi 3 Lite оснащён полностью герметичным оптическим отсеком с массивом стеклянных линз. Проектор обеспечивает боковую проекцию под углом до 20 градусов с сохранением чёткости изображения. Модернизированная система охлаждения снижает шум вентилятора на 2 дБ, что обеспечивает комфортный просмотр в тихом помещении.

Redmi 3 Lite проецирует на экран изображение с максимальным размером до 100 дюймов с небольшого расстояния. Проектор позволяет снизить нагрузку на глаза при помощи режима подавления синего света. Встроенный лазерный датчик обеспечивает автоматическую фокусировку и коррекцию трапецеидальных искажений.

Источник изображений: Redmi

«Под капотом» Redmi 3 Lite трудится четырёхъядерный чип Amlogic T950S с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объём ОЗУ составляет 1 Гбайт, ёмкость встроенного накопителя — 32 Гбайт. Такой скромной конфигурации достаточно для работы программной оболочки HyperOS Connect от Xiaomi, запуска лёгких потоковых приложений и использования начальных интеллектуальных функций автоматизации.

Коммуникационные возможности Redmi 3 Lite включают порты HDMI с ARC, USB 2.0 и двухдиапазонный Wi-Fi для беспроводной трансляции. Проектор поставляется с пультом дистанционного управления Bluetooth с поддержкой голосового управления. Встроенный 3,5-миллиметровый разъём для наушников позволяет не беспокоить окружающих при просмотре или, наоборот, подключить внешнюю активную акустическую систему.

Источник изображений: Redmi

Портативный проектор Redmi 3 Lite поступит в продажу в Китае 22 апреля.

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Теги: redmi, проектор, компактный, портативный, xiaomi
redmi, проектор, компактный, портативный, xiaomi
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