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Western Digital начала добывать редкоземельные и драгоценные металлы из жёстких дисков

Компания Western Digital совместно с Microsoft и рядом компаний по переработке бывшей в употреблении электроники организовала в США цепочку по эффективной утилизации жёстких дисков. Извлекаемые из электронного мусора ценные металлы и редкоземельные элементы остаются в стране и возвращаются производителям новых товаров. Это снижает зависимость от поставок из Китая и значительно сокращает выбросы парниковых газов на планете.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

Хотя у большинства обычных пользователей могло сложиться впечатление, что жёсткие диски — пережиток прошлой эпохи (разве они сравнятся с SSD?), центры обработки данных, напротив, продолжают массово использовать накопители на магнитных пластинах. Это означает миллионы тонн отходов каждые 3–5 лет. Компании пришли к пониманию важности переработки такого сырья, а не его утилизации на свалках, как это происходило вплоть до недавнего времени. Особенно к этому подтолкнул Китай, недавно запретивший поставку ряда редкоземельных элементов в США и другим западным партнёрам.

После согласования всех нюансов и с учётом опыта, полученного в пилотных проектах, компания Western Digital совместно с Microsoft рада сообщить о запуске в США крупномасштабной программы утилизации жёстких дисков. В будущем к программе подключатся и другие владельцы масштабных ЦОД, а пока накопители поступают на переработку в основном из центров Microsoft. Там жёсткие диски измельчаются — это гарантирует полную защиту данных от утечек, — а затем отправляются на переработку в компании Critical Materials Recycling (CMR) и PedalPoint Recycling (дочернее предприятие Korea Zinc Company).

Компания Critical Materials Recycling извлекает из дроблёных HDD редкоземельные элементы, а PedalPoint — всё остальное: золото, палладий, медь, сталь и алюминий. При извлечении элементов применяются щадящие и относительно экологически чистые бескислотные процессы, позволяющие максимально сохранить ценное сырьё.

По словам WD, программа уже позволила вернуть в цепочки поставок свыше 21 тонны ресурсов. Из дроблёных HDD, SSD и элементов шасси удаётся извлекать до 80 % ценного сырья, а доля извлечения редкоземельных элементов и вовсе превышает 90 %. Получение тех же ресурсов из руды и их транспортировка в США увеличили бы выбросы парниковых газов на 95 %.

Всё проделанное — лишь начало большого пути. Потенциальная потребность в переработке жёстких дисков огромна и продолжает расти. По данным Financial Times, по состоянию на 2022 год насчитывалось 23 000 центров обработки данных с 70 млн серверов. На каждом из этих серверов — массивы из жёстких дисков, срок службы которых подходит к концу. Ожидается, что к 2030 году количество электронных отходов достигнет 75 млн тонн.

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Теги: утилизация, переработка, жёсткий диск, western digital
утилизация, переработка, жёсткий диск, western digital
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